Este Brasil no es nuestro Brasil. No es el de Ronaldo, Roberto Carlos, Ronaldinho o Adriano. No, ya no. Ya es 2026 y hoy las figuras del ‘Scratch’ son Vinicius, Cunha, Raphinha, entre otros. Juegan en los mejores equipos del mundo: Real Madrid, Barcelona, PSG, Manchester United, etc. Pero este Brasil no es nuestro Brasil.

Acaba de sonar el pitazo final en el estadio de Filadelfia y aunque Brasil ha goleado y ha pasado por encima a Haití, la sensación es que no alcanza. Porque hoy fue Haití y mañana podría ser Escocia. Pero ante Marruecos -el otro equipo invicto en este grupo- ‘la canarinha’ dejó varias dudas. ¿Es suficiente esta versión de Brasil para pensar que los dirigidos por Ancelotti pueden soñar con la sexta?

Por lo visto en estos dos primeros partidos del Mundial 2026, muy difícil. Pero el Mundial es largo y aún hay tiempo para ver brillar más a Vinicius y compañía. Si Brasil queda primero o segundo de su grupo, enfrentará a los dos primeros del grupo F, donde están Países Bajos, Japón y Suecia. Allí, la historia podría ser diferente. Otra instancia, otro nivel del rival, otra exigencia y responsabilidad.

DIA DE SELEÇÃO! 🇧🇷🏆



Chegou mais um dia de Copa do Mundo!



🏟️ Estádio da Filadélfia



📍Filadélfia, Estados Unidos



📺 TV Globo / GE TV / Cazé TV / SBT / NSports#BateNoPeito

ISSO É BRASIL! 🇧🇷 pic.twitter.com/15nrPBn6xo — brasil (@CBF_Futebol) June 20, 2026

Y si hablamos de responsabilidad, uno mira la nómina de Brasil y encuentra nombres interesantes y alternativas ofensivas que llaman la atención. Lo cierto es que todos la rompen en sus clubes (por algo llegaron al ‘Scratch’) pero algo está fallando y no permite que podamos ver la mejor versión en esta selección.

Veamos. Igor Thiago se cansó de hacer goles en el modesto Brentford de la Premier League. Luiz Henrique sacó campeón al Botafogo en la Libertadores y luego se afianzó en el Zenit ruso. Cunha alterna bastante en el ataque del Manchester United que completó una buena campaña en Inglaterra después de algunos años. Endrick se la pasó haciendo goles en su cesión en el Olympique Lyon y Martinelli jugó la final de la Champions. De Vinicius y Raphinha no vamos a hablar porque son los que mejor han llegado: sus números hablan por ellos. Mientras que Rayan (hoy debutó) es una apuesta de Ancelotti y Neymar es la gran incógnita y deuda del ‘Scratch’. Su forma física deja cada vez más interrogantes y ya se perdió los dos primeros partidos. ¿Ha sido buena idea llevar a la figura del Santos?

El partido

Si pudiera resumirlo en dos palabras: un trámite. Un primer gol casi por accidente de Matheus Cunha que aprovechó un despeje de un defensor haitiano y luego un zurdazo al primer palo del arquero le dieron al delantero de Manchester United un doblete en menos de 15 minutos. Sobre el final del primer tiempo Vinicius aprovechó un magistral pase de Paquetá para definir a placer ante el arquero Placide.

En el segundo tiempo el conformismo brasileño y la sensación de que el duelo ya estaba liquidado, nos ofrecieron un pobre espectáculo para ver. Aunque peor se deben sentir los que pagaron en Filadelfia por ver una ‘festa carioca’. Los ingresos de Martinelli y Endrick en la ofensiva brasileña no representaron grandes cambios en la dinámica del partido. Un gol anulado anulado a Endrick por offside y un fallo grosero de Éderson Dos Santos le bajó la persiana a un partido discreto y aburrido

Grupo C (Fifa)

A prender velas por Raphinha

En los minutos finales del primer tiempo, Raphinha sintió un dolor muscular y dejó el campo por sus propios medios. Caras de preocupación en sus compañeros y resignación en Ancelotti se dejaron ver. Si es muscular, Brasil se quedará sin una de sus figuras por un par de semanas, mínimo. Así que ahora la noticia deja de estar en Filadelfia y se traslada a los servicios médicos del ‘Scratch’.

**