Por Miguel Rocca

Este Brasil no es nuestro Brasil. No es el de Ronaldo, Roberto Carlos, Ronaldinho o Adriano. No, ya no. Ya es 2026 y hoy las figuras del ‘Scratch’ son Vinicius, Cunha, Raphinha, entre otros. Juegan en los mejores equipos del mundo: Real Madrid, Barcelona, PSG, Manchester United, etc. Pero este Brasil no es nuestro Brasil.

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