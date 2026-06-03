A pocos días del inicio del Mundial 2026, un estudio realizado en Chile dejó en evidencia que la relación futbolística que existe con Argentina sigue rota. Aunque la actual campeona del mundo mantiene un importante nivel de apoyo entre los hinchas chilenos, la mayoría asegura que no quiere verla levantar nuevamente la Copa.

El informe “Termómetro Mundialista”, elaborado por Descifra para DIRECTV y DGO, reveló que el 53% de los encuestados preferiría que Argentina no vuelva a conquistar el torneo.

Pese a la resistencia, la encuesta mostró una contradicción llamativa: la selección albiceleste también aparece como una de las más respaldadas entre los chilenos.

Un 17% afirmó que apoyará a Argentina durante el Mundial 2026, ubicándola como la segunda selección con mayor respaldo detrás de Brasil, que lidera con 23%.

Chile cree más en Francia que en Argentina

Cuando la consulta pasó de las preferencias a las proyecciones deportivas, Francia apareció como la principal favorita para conquistar el torneo. Según el sondeo:

Francia: 26%

Brasil: 20%

Argentina: 13%

selección de Argentina

Argentina también lidera la lista de posibles decepciones del torneo

Otro dato llamativo es que la selección argentina aparece como la principal candidata a decepcionar. El 31% de los encuestados considera que la vigente campeona del mundo podría no cumplir las expectativas en el Mundial 2026, superando incluso a otras favoritas. Detrás aparecen:

Brasil: 18%

Francia: 13%

España: 10%

Inglaterra: 9%

Portugal: 8%

Los chilenos siguen apostando por Sudamérica

Más allá de las rivalidades históricas, la encuesta deja una conclusión clara: existe una fuerte identificación regional. El 58% de los consultados aseguró que preferiría que el próximo campeón del mundo sea una selección sudamericana.

Además, al sumar las preferencias por Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia y Ecuador, casi la mitad de los apoyos se concentran en equipos de la región.

¿Messi no será figura en el Mundial 2026?

En cuanto a las estrellas que podrían dominar el torneo, los chilenos ubicaron a Kylian Mbappé como principal candidato a convertirse en la figura del campeonato. El ranking quedó encabezado por:

Kylian Mbappé: 19%

Cristiano Ronaldo: 17%

Lamine Yamal: 12%

Ousmane Dembélé: 10%

Lionel Messi: 9%

El dato muestra que, pese a la vigencia de Messi, otras figuras emergen con mayor expectativa rumbo a la Copa del Mundo.

Mundial 2026 marcará una nueva era con 48 selecciones

El Mundial 2026 no solo será recordado por la expectativa deportiva y las rivalidades históricas, sino también por los cambios estructurales que estrenará la FIFA. La próxima Copa del Mundo será la primera edición en disputarse con 48 selecciones participantes, ampliando el formato tradicional del torneo.

¿Quién levantará la Copa del Mundo? Esta simulación del Mundial 2026 ya tiene una respuesta | Foto: @fifaworldcup

El campeonato se desarrollará entre el 11 de junio y el 19 de julio y tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá, convirtiéndose además en la primera cita mundialista organizada conjuntamente por tres países.

A diferencia de Qatar 2022, el torneo contará con 12 grupos en la fase inicial y añadirá una nueva ronda de dieciseisavos de final dentro de la etapa eliminatoria. Con este cambio, las selecciones que aspiren al título deberán disputar hasta ocho partidos para conquistar la Copa del Mundo.

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