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Conoce el grupo de la selección Argentina en el Mundial 2026: contra quién juega la selección de Lionel Messi y cuándo sería su debut en la Copa del Mundo.
Conoce el grupo de la selección Argentina en el Mundial 2026: contra quién juega la selección de Lionel Messi y cuándo sería su debut en la Copa del Mundo.
Por Redacción EC

A pocos días del inicio del Mundial 2026, un estudio realizado en Chile dejó en evidencia que la relación futbolística que existe con Argentina sigue rota. Aunque la actual campeona del mundo mantiene un importante nivel de apoyo entre los hinchas chilenos, la mayoría asegura que no quiere verla levantar nuevamente la Copa.

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