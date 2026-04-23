Por Redacción EC

El Mundial 2026 tendrá su encuentro de apertura entre México y Sudáfrica el jueves 11 de junio en el emblemático Estadio Azteca, ubicado en la Ciudad de México. Para miles de aficionados peruanos que sueñan con presenciar en vivo el inicio del torneo, planificar el viaje con anticipación será clave.

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