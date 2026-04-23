El Mundial 2026 tendrá su encuentro de apertura entre México y Sudáfrica el jueves 11 de junio en el emblemático Estadio Azteca, ubicado en la Ciudad de México. Para miles de aficionados peruanos que sueñan con presenciar en vivo el inicio del torneo, planificar el viaje con anticipación será clave.

Asistir a este primer encuentro del campeonato no solo significa ver fútbol de primer nivel, sino también ser parte del momento que marca el arranque oficial de la competición. En ese partido se vive la ceremonia de apertura, el espectáculo cultural del país anfitrión y el ambiente único de miles de hinchas que llegan desde distintas partes del mundo.

La pelota oficial del Mundial 2026 es la Adidas Trionda. Su nombre combina las palabras ‘tri’ (tres) y ‘onda’, haciendo referencia a los tres países anfitriones (Canadá, México y Estados Unidos) y a la unión del fútbol. (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP) / FABRICE COFFRINI

Por ello, si estás pensando en viajar, la casa de apuestas deportivas online Betsafe comparte cinco recomendaciones que pueden ayudarte a planificar mejor esta experiencia.

1. Asegura tu entrada lo antes posible: Las entradas para el encuentro de apertura suelen ser las más solicitadas del torneo. La FIFA suele abrir varias fases de venta y sorteos oficiales, por lo que registrarte en la plataforma oficial y seguir de cerca las fechas del proceso será clave para tener opciones reales de conseguir un boleto. Actualmente, los precios para este encuentro pueden partir desde USD 3 mil dependiendo de la ubicación y la disponibilidad.

2. Planifica tu ruta de viaje desde Lima: La ruta más directa es el vuelo sin escalas desde Lima hacia Ciudad de México, con una duración aproximada de cinco a seis horas. Actualmente, los pasajes de ida y vuelta en clase económica pueden encontrarse desde unos USD 500 hasta USD 800, dependiendo de la anticipación con la que se compren y la aerolínea elegida.

Sin embargo, también existen otras alternativas que pueden resultar más económicas, cada opción puede variar según el tiempo total del viaje:

Lima – Panamá – Ciudad de México: escala en Ciudad de Panamá antes de continuar hacia la capital mexicana.

Lima – Bogotá – Ciudad de México: conexión en Bogotá, una de las rutas más utilizadas en Sudamérica.

Lima – Cancún – Ciudad de México: vuelo hacia Cancún y luego un trayecto interno hacia la capital.

3. Reserva alojamiento cerca del estadio: Los hoteles en Ciudad de México suelen llenarse rápidamente, especialmente en zonas cercanas al estadio o con buena conexión al transporte público. Reservar con varios meses de anticipación puede marcar la diferencia en precio y disponibilidad.

Para hacerlo de manera segura, los viajeros pueden utilizar plataformas reconocidas como Booking.com, Airbnb, Expedia o Hotels.com, que permiten comparar precios, revisar valoraciones de otros usuarios y asegurar la reserva con mayor confianza.

4. Considera los tiempos de movilidad en la ciudad: La capital mexicana es una de las ciudades más grandes de América Latina. Desplazarse desde el aeropuerto o el hotel hacia el Estadio Azteca puede tomar más de una hora dependiendo del tráfico. En ese contexto, el sistema de transporte público, como el Metro de Ciudad de México, será una alternativa clave para los aficionados.

5. Presupuesto total: Además del precio del vuelo y la entrada al partido, el alojamiento que puede costar entre USD 250 y USD 500, la alimentación y el transporte interno entre USD 150 y USD 250. Además del fútbol, muchos aficionados aprovechan la visita para conocer algunos de los principales atractivos de la ciudad, como el histórico Zócalo, el Palacio de Bellas Artes, el Bosque de Chapultepec o el Museo Nacional de Antropología que puede llegar a tener un presupuesto de USD 150.

En total, un hincha peruano podría necesitar entre USD 1300 y USD 2400, aproximadamente, para vivir la experiencia completa.

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