Con el inicio a partir de este miércoles de la tercera y última jornada de la primera fase del Mundial 2026, cualquier traspié puede tener graves consecuencias para los equipos. A comparación de ediciones anteriores, ahora también clasifican a la siguiente fase los ocho mejores terceros.
Con el inicio a partir de este miércoles de la tercera y última jornada de la primera fase del Mundial 2026, cualquier traspié puede tener graves consecuencias para los equipos. A comparación de ediciones anteriores, ahora también clasifican a la siguiente fase los ocho mejores terceros.
Con el incremento de selecciones participantes a 48, la FIFA dispuso que los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros (que se determinan por tabla de posiciones entre ellos) clasificarán a una ronda de dieciseisavos de final.
La FIFA determinó que ocho mejores terceros, de los 12 existentes, clasificarán a la siguiente ronda. Para ello, se conforma una tabla de posiciones entre ellos. Los criterios de orden son los siguientes.
- Mayor número de puntos en la fase de grupos
- Diferencia de goles
- Goles anotados
- Fair Play (menor cantidad de tarjetas rojas y amarillas)
- Ranking FIFA