Con 48 selecciones participantes en la Copa del Mundo, los ocho mejores terceros de la fase de grupos clasificarán a los dieciseisavos de final.(Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)
Con 48 selecciones participantes en la Copa del Mundo, los ocho mejores terceros de la fase de grupos clasificarán a los dieciseisavos de final.(Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)
/ ALFREDO ESTRELLA
Por Redacción EC

Con el inicio a partir de este miércoles de la tercera y última jornada de la primera fase del Mundial 2026, cualquier traspié puede tener graves consecuencias para los equipos. A comparación de ediciones anteriores, ahora también clasifican a la siguiente fase los ocho mejores terceros.

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