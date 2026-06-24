Con el inicio a partir de este miércoles de la tercera y última jornada de la primera fase del Mundial 2026, cualquier traspié puede tener graves consecuencias para los equipos. A comparación de ediciones anteriores, ahora también clasifican a la siguiente fase los ocho mejores terceros.

Con el incremento de selecciones participantes a 48, la FIFA dispuso que los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros (que se determinan por tabla de posiciones entre ellos) clasificarán a una ronda de dieciseisavos de final.

¿Cómo se determinan a los ocho mejores terceros que clasifican a los 16vos de final?

La FIFA determinó que ocho mejores terceros, de los 12 existentes, clasificarán a la siguiente ronda. Para ello, se conforma una tabla de posiciones entre ellos. Los criterios de orden son los siguientes.

Mayor número de puntos en la fase de grupos Diferencia de goles Goles anotados Fair Play (menor cantidad de tarjetas rojas y amarillas) Ranking FIFA