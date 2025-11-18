Este martes 18 de noviembre se definieron a los 16 clasificados al Repechaje de la UEFA para el Mundial 2026. Italia, comandado por Gennaro Gattuso, está en esta lista y peleará junto al resto de selecciones por un lugar en la Copa del Mundo. Será la prueba de fuego para un técnico que habló más de lo que su equipo juega y que buscará volver a la cita mundialista tras una larga espera.

Como se sabe, el repechaje europeo reúne a 16 selecciones: los 12 subcampeones de cada grupo más cuatro combinados más que obtuvieron su plaza desde la Nations League. Esta instancia será la última oportunidad para llegar al Mundial.

Repechaje UEFA para el Mundial 2026: ¿Cuándo y cómo se juega?

Esta especie de minitorneo arranca en marzo del 2026. A las ya clasificadas Italia, Albania, Irlanda, República Checa y Ucrania, Polonia y Eslovaquia, se sumaron recienemtene Kosovo, Escocia, Turquía, Bosnia & Herzegovina y Gales.

Por otro lado, los que se aseguraron su lugar por el cupo de Nations League son Rumania, Suecia, Irlanda del Norte y Macedonia del Norte. Todas ellas competirán por los cuatro últimos boletos que el Mundial otorga para UEFA.

Para definir a los clasificados, se dividirán cuatro llaves de semifinales y finales. Estos serán definidos por sorteo, cuya fecha para llevarse a cabo es el jueves 20 de noviembre.

Asimismo, las semifinales se disputarán el 26 de marzo del 2026, mientras que las finales, de donde saldrán los cuatro clasificados al Mundial, serán el 31 del mismo mes.

No habrá ida y vuelta y los ocho segundos mejor posicionados en el ranking FIFA serán locales en las semifinales. Luego, habrá un sorteo para definir las locales de los cuatro finales.

***********

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.