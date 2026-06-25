Por Fernanda Huapaya

La fiesta brasileña comenzó mucho antes del pitazo inicial que terminaría en goleada de 3-0 y clasificación como primeros del Grupo C. Mientras los jugadores esperaban por saltar al campo, una figura apareció para recordarles el peso de la camiseta que estaban por defender. Ronaldinho, uno de los últimos grandes ídolos de la ‘Canarinha’, fue pasando uno por uno, repartiendo abrazos, sonrisas y palabras de aliento. Hubo, sin embargo, dos saludos que se sintieron distintos. Uno fue para Neymar, el líder futbolístico y emocional del equipo. El otro, para Vinicius Junior, a quien abrazó con especial efusividad, como si quisiera transmitirle el legado de una generación que marcó época. Horas después, el delantero del Real Madrid respondería con un doblete que encaminó el 3-0 sobre Escocia y la clasificación brasileña a los dieciseisavos de final.

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