Cada vez falta menos para el gran sorteo del Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026. Este 5 de diciembre se conocerá qué países conformarán cada uno de los grupos y ya se conocen cuáles son los doce que serán las cabezas de serie.

El Mundial 2026 comenzó a definir sus equipos clasificados. (Foto: Adidas)

Los países que comandarán en este sorteo son: México, Canadá, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica y Alemania. Esta elección responde a que esta docena de países fueron los que quedaron mejor en sus respectivas Eliminatorias en tanto a puntaje obtenido.

Cabe recordar que el sorteo para el Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 está programado para este 5 de diciembre alrededor del mediodía en Washington DC. Sin embargo, si bien se conocerán los grupos, todavía no estarán definidas las sedes ni países en los que cada uno de ellos disputará la fase de grupos.

