Poco a poco se van conociendo a los participantes del próximo Mundial 2026. De los 48 cupos que ofrece la próximo Copa del Mundo, ya se conocen a 19 clasificados. El último en sacar boletos fue Egipto, quien este miércoles goleó 3-0 a Yibuti y aseguró un lugar en la cita mundialista.

Con Mohamed Salah en estado de gracia, Egipto no tuvo problemas para superar por un marcador holgado a su rival y estará en el cuarto Mundial de su historia. ‘Mo’ anotó un doblete y fue clave para que selección clasifique de manera directa tras finalizar primera de su llave con 23 puntos en 9 partidos.

¿Qué selecciones están clasificadas al Mundial 2026?

La próxima Copa del Mundo tendrá a tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá. Por consiguiente, sus selecciones ya están clasificadas a la cita mundialista, a la espera del resto de sus rivales.

En Sudamérica, por ejemplo, las Eliminatorias finalizaron en septiembre pasado y hay seis selecciones clasificadas de manera directa. Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay sacaron sus boletos y serán los representantes de Conmebol.

En Asia también hay seis clasificados hasta el momento: Japón, Irán, Uzbekistán, Jordania, Corea del Sur y Australia. Todavía falta conocer a los últimos dos representantes de esta confederación que clasificarán de manera directa al Mundial 2026.

En África, los clasificados hasta son Marruecos, Túnez y Egipto. Los seis cupos restantes se conocerán en los próximos partidos de eliminatorias. Solo queda esperar.

Y en Oceanía, por último, el único clasificado de manera directa es Nueva Zelanda. En total, hasta el momento, hay 19 selecciones que ya están confirmadas en la próxima Copa del Mundo.

Ojo, todavía falta conocer a los clasificados de Europa. Las eliminatorias de esta confederación están en plana actividad.

¿Cómo se dividen los cupos al Mundial 2026?

Anfitriones: 3

Sudamérica: 6

Europa: 16

Asia: 8

África: 9

Oceanía: 1

Norteamérica: 3

Repechaje: 2

