La Conmebol presentó “Cree en Grande”, una campaña audiovisual que busca encender la ilusión de Sudamérica rumbo al Mundial 20262026. A través de un emotivo video difundido en redes sociales, el organismo resaltó la pasión, identidad y cultura futbolera que caracteriza al continente. La pieza combina imágenes de potreros, hinchas, celebraciones históricas y momentos inolvidables de las selecciones sudamericanas. Todo acompañado por un mensaje que apunta a reforzar el orgullo de una región que históricamente marcó el rumbo del fútbol mundial.

“¿Cómo no vamos a creer? Si somos los primeros campeones, la casa de los que más veces levantaron la copa y los últimos en besarla”, escribió Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, en sus redes sociales junto a la publicación.

Domínguez destacó además el valor cultural que tiene el fútbol para el continente. “El fútbol forma parte de nuestra identidad como sudamericanos. Nos acompaña desde la infancia y nos enseña valores que trascienden la cancha”, expresó el titular del máximo ente del fútbol sudamericano.

¿Cómo no vamos a creer?​



Si somos los primeros campeones, la casa de los que más veces levantaron la copa y los últimos en besarla.​



Arranca una nueva campaña para un continente que #CreeEnGrande. pic.twitter.com/pBzdbgHsAU — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) June 8, 2026

La campaña llega en medio de la expectativa por el inicio del Mundial 2026, torneo que arrancará el próximo 11 de junio en Mexico City y culminará el 19 de julio en New York. Será además la primera Copa del Mundo con 48 selecciones y un total de 104 partidos.

Sudamérica contará con seis representantes directos en la cita mundialista: Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador y Paraguay. Todos buscarán devolverle la gloria al continente en el torneo más importante del planeta.

Le propusimos a @VAguilarRua contarnos la @fifaworldcup_es a su manera.



El viernes me mando un e-mail con estas joyas.



Para stickers, para póster, para estampar en camisetas.



Una colección de @dt_elcomercio #FIFAWorldCup



1. Lionel Messi. @OutMessi_ pic.twitter.com/BXhGYbvUjy — Miguel Villegas (@prakzis) June 8, 2026

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