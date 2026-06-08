Resumen

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Esta campaña audiovisual destaca la pasión futbolera sudamericana y el legado histórico del continente en la previa del Mundial 2026. (Captura)
Esta campaña audiovisual destaca la pasión futbolera sudamericana y el legado histórico del continente en la previa del Mundial 2026. (Captura)
Por Redacción EC

La Conmebol presentó “Cree en Grande”, una campaña audiovisual que busca encender la ilusión de Sudamérica rumbo al Mundial 20262026. A través de un emotivo video difundido en redes sociales, el organismo resaltó la pasión, identidad y cultura futbolera que caracteriza al continente. La pieza combina imágenes de potreros, hinchas, celebraciones históricas y momentos inolvidables de las selecciones sudamericanas. Todo acompañado por un mensaje que apunta a reforzar el orgullo de una región que históricamente marcó el rumbo del fútbol mundial.

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