La Conmebol presentó “Cree en Grande”, una campaña audiovisual que busca encender la ilusión de Sudamérica rumbo al Mundial 20262026. A través de un emotivo video difundido en redes sociales, el organismo resaltó la pasión, identidad y cultura futbolera que caracteriza al continente. La pieza combina imágenes de potreros, hinchas, celebraciones históricas y momentos inolvidables de las selecciones sudamericanas. Todo acompañado por un mensaje que apunta a reforzar el orgullo de una región que históricamente marcó el rumbo del fútbol mundial.
“¿Cómo no vamos a creer? Si somos los primeros campeones, la casa de los que más veces levantaron la copa y los últimos en besarla”, escribió Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, en sus redes sociales junto a la publicación.
Domínguez destacó además el valor cultural que tiene el fútbol para el continente. “El fútbol forma parte de nuestra identidad como sudamericanos. Nos acompaña desde la infancia y nos enseña valores que trascienden la cancha”, expresó el titular del máximo ente del fútbol sudamericano.
La campaña llega en medio de la expectativa por el inicio del Mundial 2026, torneo que arrancará el próximo 11 de junio en Mexico City y culminará el 19 de julio en New York. Será además la primera Copa del Mundo con 48 selecciones y un total de 104 partidos.
Sudamérica contará con seis representantes directos en la cita mundialista: Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador y Paraguay. Todos buscarán devolverle la gloria al continente en el torneo más importante del planeta.
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