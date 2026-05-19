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El último baile de Cristiano Ronaldo: Portugal anunció su lista de convocados para el Mundial 2026. (Crédito: Alamy Stock Photo).
El último baile de Cristiano Ronaldo: Portugal anunció su lista de convocados para el Mundial 2026. (Crédito: Alamy Stock Photo).
Por Redacción EC

Cristiano Ronaldo volverá a decir presente en una Copa del Mundo. El histórico delantero fue incluido en la lista oficial de Portugal para el Mundial 2026 y disputará así el sexto torneo mundialista de su carrera, una marca reservada para muy pocos futbolistas en la historia.

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