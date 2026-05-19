Cristiano Ronaldo volverá a decir presente en una Copa del Mundo. El histórico delantero fue incluido en la lista oficial de Portugal para el Mundial 2026 y disputará así el sexto torneo mundialista de su carrera, una marca reservada para muy pocos futbolistas en la historia.

La convocatoria fue anunciada por el técnico Roberto Martínez, quien decidió mantener a Cristiano como una de las piezas principales del plantel luso. A sus 41 años, el atacante de Al Nassr afrontará el último Mundial de su trayectoria profesional, tal como lo había adelantado meses atrás.

El exjugador del Real Madrid y Manchester United llegó a la convocatoria luego de superar algunos problemas físicos. Una lesión sufrida en febrero lo dejó fuera de los amistosos ante México y Estados Unidos, aunque logró recuperarse a tiempo y volvió a competir con normalidad en las últimas semanas.

Portugal llegará al torneo con una generación cargada de talento. En la lista destacan nombres como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, Rafael Leao y Ruben Dias, futbolistas que atraviesan un gran momento en las principales ligas de Europa.

La selección portuguesa compartirá el Grupo K junto a Colombia, Uzbekistán y República Democrática del Congo. Antes del debut mundialista, afrontará dos amistosos de preparación frente a Chile y Nigeria, en lo que será la antesala de una nueva aventura para Cristiano Ronaldo.

SOBRE EL AUTOR