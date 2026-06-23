Cristiano Ronaldo volvió a agrandar su leyenda en la Copa del Mundo al alcanzar una nueva marca histórica que lo coloca junto a algunos de los nombres más importantes que han pasado por el torneo más prestigioso del fútbol.

El delantero portugués llegó a los 10 goles en Mundiales, un registro que le permite igualar al histórico exfutbolista peruano Teófilo Cubillas, considerado uno de los máximos referentes de la Selección peruana y uno de los grandes protagonistas de las Copas del Mundo.

Cristiano Ronaldo iguala a Teófilo Cubillas en la tabla histórica de goleadores de los Mundiales. Foto: Portugal/Instagram

Con el doblete de hoy ante Uzbekistán, el capitán de Portugal se ubica en el décimo puesto de la tabla histórica de máximos goleadores de los Mundiales, compartiendo posición con futbolistas que dejaron una huella imborrable en la historia del torneo.

Teófilo Cubillas mantiene su lugar entre los grandes del Mundial

La marca también vuelve a poner en valor el legado de Teófilo Cubillas, considerado el mejor futbolista peruano de todos los tiempos y uno de los jugadores más destacados que ha tenido Sudamérica en las Copas del Mundo.

Sus 10 anotaciones mundialistas lo mantienen entre los máximos artilleros históricos del certamen, un logro que ahora comparte con Cristiano Ronaldo, uno de los futbolistas más influyentes de la era moderna.

Además de Cristiano Ronaldo y Teófilo Cubillas, el grupo de jugadores con 10 goles en Mundiales está conformado por nombres emblemáticos del fútbol internacional como Helmut Rahn, Gary Lineker, Gabriel Batistuta, Harry Kane, Thomas Müller y Grzegorz Lato.

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