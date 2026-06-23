CR7 llega a los 10 goles en Mundiales y comparte récord con Teófilo Cubillas. Foto: Portugal/Instagram
CR7 llega a los 10 goles en Mundiales y comparte récord con Teófilo Cubillas. Foto: Portugal/Instagram
Por Redacción EC

Cristiano Ronaldo volvió a agrandar su leyenda en la Copa del Mundo al alcanzar una nueva marca histórica que lo coloca junto a algunos de los nombres más importantes que han pasado por el torneo más prestigioso del fútbol.

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