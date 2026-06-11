Cristiano Ronaldo volvió a protagonizar un emotivo momento que va más allá del fútbol. Previo al partido amistoso entre Portugal y Nigeria, como último duelo de preparación camino al Mundial 2026, el delantero portugués se acercó a saludar y firmar la camiseta de un pequeño hincha luso en silla de ruedas que esperaba conocer a su máximo ídolo.

En las imágenes se puede ver al pequeño con la camiseta de Portugal. CR7 se acercó, tomó un plumón y, con una sonrisa, estampó su firma en la indumentaria del menor, quien no podía contener su emoción al cumplir con uno de sus grandes sueños.

El atacante también se dio tiempo para saludar a otros pequeños aficionados que aguardaban cerca del ingreso a los vestuarios para conocer a Cristiano. El delantero luso firmó camisetas, posó con algunos hinchas y mostró una vez más su cercanía con el público.

💪 ¡GRAN GESTO DEL BICHO! CR7 se tomó un momento para saludar y firmarle camisetas a algunos hinchas de Portugal antes del amistoso internacional vs. Nigeria.



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El momento fue registrado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales. Los seguidores destacaron la actitud del capitán portugués, quien antes de un partido importante decidió regalar unos minutos de alegría a sus fanáticos.

El gesto ocurrió en la previa del amistoso internacional frente a Nigeria, uno de los últimos compromisos de preparación de Portugal antes del Mundial 2026. Ronaldo continúa siendo una de las grandes figuras y referentes de la selección lusa.

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