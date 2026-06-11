Resumen

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Cristiano Ronaldo y su noble gesto con un hincha en silla de ruedas antes del amistoso de Portugal. (Foto: AFP)
Cristiano Ronaldo y su noble gesto con un hincha en silla de ruedas antes del amistoso de Portugal. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Cristiano Ronaldo volvió a protagonizar un emotivo momento que va más allá del fútbol. Previo al partido amistoso entre Portugal y Nigeria, como último duelo de preparación camino al Mundial 2026, el delantero portugués se acercó a saludar y firmar la camiseta de un pequeño hincha luso en silla de ruedas que esperaba conocer a su máximo ídolo.

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