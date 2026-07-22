Por Raúl Castillo

Acabado el Mundial 2026, inicia otra fiebre para los hinchas del fútbol: la danza del mercado de pases en el ‘Viejo Continente’. La novela de Julián Álvarez entre el Atlético de Madrid y FC Barcelona se lleva todos los índices de sintonía en Latinoamérica y Europa, pero la aparición de estos jóvenes en la Copa del Mundo también le genera atención a los que vivimos los 104 partidos entre junio y julio.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.