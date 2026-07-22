Acabado el Mundial 2026, inicia otra fiebre para los hinchas del fútbol: la danza del mercado de pases en el ‘Viejo Continente’. La novela de Julián Álvarez entre el Atlético de Madrid y FC Barcelona se lleva todos los índices de sintonía en Latinoamérica y Europa, pero la aparición de estos jóvenes en la Copa del Mundo también le genera atención a los que vivimos los 104 partidos entre junio y julio.

¿Quiénes son? Elliot Anderson (23 años), Pau Cubarsí (19), Antonio Nusa (21), Johan Manzambi (20), Yan Diomandé (19), Ayyoub Bouaddi (18) y Gilberto Mora (17), quien acaba de graduarse en la secundaria de Tijuana y sueña con emigrar a una de las cinco grandes ligas del mundo.

Elliot Anderson, el crack que no tiene ni un millón de seguidores

Anderson. Quizás ya no sea un desconocido tras la inversión de 135 millones de euros de parte del Manchester City procedente del Nottingham Forrest, aunque su Instagram dice lo contrario: apenas un poco más de 710 mil seguidores para el quinto fichaje más caro de la historia del fútbol, detrás de Neymar, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Alexander Isak.

Pudo haber vestido la camiseta de Escocia, su abuela por parte de padre es de Glasgow y jugó un partido con la Sub21 en el 2022; sin embargo, se decidió un año después por Inglaterra al convencerse de que es lo suficiente bueno para estar con los ‘Three Lions’. Esta temporada, luego de la cita mundialista, Anderson cumplirá otro sueño: debutar en la Champions League.

Imagina ese mediocampo con Rodri, Anderson es uno de los jóvenes a seguir este 2026/27.

Elliot Anderson ha jugado en Newcastle, Nottingham Forest y ahora Manchester City. (Foto: Getty Images) / Eddie Keogh - The FA

Pau Cubarsí, la joya inamovible

Pau Cubarsí juega como si el tiempo no existiera. A los 19 años, el central de España cerró el Mundial 2026 con una madurez impropia de su edad: firme en los duelos, preciso en la salida y con una serenidad que convirtió cada partido en una declaración de futuro. Además, el trofeo de “Mejor Jugador Joven” se fue con él a casa. Mientras otros defensores despejaban el peligro, él prefería empezar las jugadas desde el fondo, como si cada pase fuera una extensión del estilo que aprendió en La Masía.

Su torneo confirmó que no es solo una promesa del Barcelona, sino uno de los zagueros llamados a marcar la próxima década del fútbol europeo. En una España campeona, Cubarsí respondió con personalidad ante delanteros de talla mundial y consolidó una sociedad defensiva que sostuvo al equipo durante toda la Copa.

El mercado de pases que se avecina inevitablemente volverá a poner su nombre sobre la mesa. Gigantes de la Premier League y de otras ligas seguirán de cerca su evolución, aunque en el Barcelona el plan parece claro: convertirlo en el líder de la defensa del presente y del futuro. Con contrato de larga duración hasta 2029 y la confianza absoluta del club, el Mundial no hizo más que aumentar su valor. Hoy está tasado en 80 millones de euros. Mañana deberá costar el doble. Cubarsí ya no es la joya escondida de La Masía; es una realidad que Europa observa con atención.

Pau Cubarsí, campeón del mundo con España, admite que le dolió ver perder a su ídolo Lionel Messi. Foto: EFE

Antonio Nusa, el ‘Neymar noruego’

Le llaman así en su país y, aunque suene a cliché, el brasileño es su máximo ídolo. De adolescente, siempre estuvo viendo videos de Ronaldo Nazario, Ronaldinho y Neymar para perfeccionar un regate que generó aplausos en el Mundial. Heredó el fútbol de su padre, Joe Nusa, un exjugador nigeriano que emigró al país nórdico para jugar en el ascenso.

Tiene una carrera vertiginosa. Debutó con 16 años y, al año siguiente, con apenas 17, fue traspasado al Brujas por 5.7 millones de euros, para que posteriormente Leipzig desembolsa 21 millones de euros por él. De no mediar inconvenientes, el extremo seguirá en la Bundesliga. Probablemente veamos un duelo con Fabio Gruber, fichado este verano por el Mainz 05.

Su futuro es meteórico y fijo que lo veremos muy pronto en un equipo más grande.

Antonio Nusa ha jugado en Stabæk Fotball, Brujas y Leipzig. (Foto: Getty Images) / Eston Parker/ISI Photos

Manzambi, el suizo más caro de la historia

Una lesión en la rodilla le impidió estar en los dieciseisavos de final ante Colombia y los cuartos ante Argentina, aunque eso no impidió que su entorno lo convirtió en el suizo más caro de la historia del balompié: Aston Villa pagó más de 60 millones de euros por el exjugador de Friburgo.

Su padre huyó del Congo para escapar de la guerra y su madre emigró desde Angola ante la persecución política que sufría en la región. Ambos se conocieron en Ginebra para engendrar a Johan Manzambi, quien soñaba más con ser arquero que atacante.

En la Copa del Mundo marcó tres goles, fue el mejor jugador de los helvéticos y también lo veremos esta temporada en la UEFA Champions League. Manzambi no tiene techo.

John Manzambi ha jugado en el Friburgo y ahora Aston Villa. (Foto: Getty Images) / Soccrates Images

Diomandé, más de 100 millones de euros

Aún no se oficializa su pase al PSG o Liverpool, pese a que media Europa pregunta por él. Hace tres años, nadie lo tenía en el radar. El Leganés llamó a su puerta antes de que decidiera renunciar a su sueño de ser futbolista y el Leipzig fue la plataforma para que consolidara como promesa.

Tiene 19 años, no le interesa lo mediático y solo piensa en jugar al fútbol como regalo a su hermana fallecida, la que más creyó en él cuando aún nadie lo conocía. Diomandé es un extremo izquierdo con la pierna derecha que pronto llegará a la cima. El compañero de Antonio Nusa ha sido tasado en más de 100 millones de euros por el mismo Leipzig.

Yan Diomandé ha jugado en el Leganés y Leipzig. (Foto: Getty Images) / Icon Sportswire

Ayyoub Bouaddi, el futuro licenciado en matemáticas

Vistió la camiseta de Francia en la Sub16, 17, 18, 20 y 21, para -finalmente- decidirse por Marruecos, para defender la nación de sus padres. Bouaddi, el futbolista que ni Zinedine Zidane pudo convencer, es otro de los jugadores jóvenes que deja esta Copa del Mundo. Fue formado en el Lille, manteniendo una destacada formación académica: al terminar la secundaria, cursa la carrera de Matemáticas en la Universidad de París. En 2023, el futbolista ganó un concurso de oratoria donde expuso sobre la pregunta “¿Es el resultado superior al método?”.

Bouaddi ha practicado la gimnasia, natación, bádminton y balonmano, aunque con el fútbol se ha hecho un nombre. Por ahora, solo suena en los mejores clubes del mundo. Para seguirlo en el 2026/27, toca ver los encuentros en las plataformas de streaming.

Ayyoub Bouaddi siempre ha jugado en el Lille. (Foto: Getty Images) / Erick W. Rasco

Gilberto Mora, cuidado bajo 7 llaves

Su papá Gilberto Mora Olayo se ha unido al comando técnico de Sebastián Abreu en los Xolos de Tijuana y el ‘Loco’ ha afirmado que ya no es más el “’El Loco’ Abreu, cuatro veces campeón de goleo de México’. En los próximos meses es el entrenador de Mora. El uruguayo le ha puesto seguridad y administrará sus entrevistas para mantenerlo enfocado en el fútbol. Xolos trabajará la parte física del jugador para tenerlo listo cuando dé el salto a Europa. Será en poco tiempo, jugó una gran Copa del Mundo.

Gilberto Mora juega en el Xolos Tijuana. (Foto: Getty Images) / Francisco Vega

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