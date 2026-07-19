España se coronó campeona del Mundial 2026 al vencer 1-0 a Argentina en el Estadio MetLife. La selección española dominó la posesión frente a una Albiceleste fatigada.

El portero Emiliano “Dibu” Martínez emergió como la gran figura argentina al salvar múltiples ocasiones claras, pero no tuvo nada que hacer ante un fuerte disparo de Ferrán Torres.

De esta manera, ‘La Furia Roja’ obtuvo su segunda estrella tras conseguir la primera en el 2010.

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