GR1027. EAST RUTHERFORD (ESTADOS UNIDOS), 19/07/2026.- Pau Cubarsí (i), Rodri Hernández (c) y Unai Simón de España posan con sus trofeos en las premiaciones del Mundial de la FIFA 2026 este domingo, tras vencer a Argentina en la final en el estadio MetLife en East Rutherford (NJ, EE.UU.). EFE/ Lavandeira Jr
GR1027. EAST RUTHERFORD (ESTADOS UNIDOS), 19/07/2026.- Pau Cubarsí (i), Rodri Hernández (c) y Unai Simón de España posan con sus trofeos en las premiaciones del Mundial de la FIFA 2026 este domingo, tras vencer a Argentina en la final en el estadio MetLife en East Rutherford (NJ, EE.UU.). EFE/ Lavandeira Jr
/ LAVANDEIRA JR
Por Redacción EC

España se coronó campeona del Mundial 2026 al vencer 1-0 a Argentina en el Estadio MetLife. La selección española dominó la posesión frente a una Albiceleste fatigada.

El portero Emiliano “Dibu” Martínez emergió como la gran figura argentina al salvar múltiples ocasiones claras, pero no tuvo nada que hacer ante un fuerte disparo de Ferrán Torres.

De esta manera, ‘La Furia Roja’ obtuvo su segunda estrella tras conseguir la primera en el 2010.

Premios del Mundial 2026

  • Balón de Oro: Rodri.
  • Bota de Oro: Kylian Mbappé.
  • Guante de Oro: Unai Simón.
  • Mejor Jugador Joven: Pau Cubarsí.
  • Premio Fair Play: Países Bajos.

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