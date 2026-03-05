La cuenta regresiva para el inicio del Mundial 2026 empezó y los amantes del fútbol esperan con ganas el pitazo inicial para gozar de principio a fin. No solo será la primera Copa del Mundo con 48 selecciones, un récord sin precedentes, sino también es una cita con la historia para cinco cracks que estarán presentes en el evento más importante de este deporte con un solo objetivo: tocar el cielo con las manos.

Desde Lionel Messi hasta Luis Díaz, El Comercio pone bajo la lupa a cinco futbolistas que llegan al Mundial 2026 con grandes expectativas de hacer historia y trascender. Cada uno atraviesa un buen momento y serán los líderes de sus respectivas selecciones en el campo, presiguiendo un sueño con talento y esfuerzo. Acá los repasamos.

Lionel Messi

Lionel Messi llega al Mundial 2026 con 38 años y como símbolo de triunfo de una Argentina campeona que deposita en él la esperanza de lograr su cuarta Copa del Mundo. ‘Leo’ milita en el Inter Miami de la MLS, donde ha mantenido el ritmo de competencia necesario para estar física y mentalmente bien para la cita mundialista.

Ha disputado 26 partidos y marcado 13 goles en cinco Copas del Mundo (2006–2022) y se convertirá en el unico futbolista de la historia en jugar seis mundiales. Y si bien ya no es el Messi explosivo y veloz de antes, se espera que impulse a Argentina con su creatividad, regates y definición.

Lionel Messi jugará su sexto mundial en su carrera. (Photo by Luis ROBAYO / AFP) / LUIS ROBAYO

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo es otra de las figuras a seguir en el Mundial 2026. A sus 41 años, el portugués juega en Al-Nassr de la Saudi Pro League, donde sigue marcando goles con regularidad. Con 226 partidos y 143 goles con Portugal, es el máximo goleador internacional en la historia del fútbol de selecciones y uno de los líderes de esta nueva generación lusitana que sueña con ganar su primer Mundial.

CR7 ha disputado 22 partidos y anotado 8 goles en cinco Mundiales (2006–2022) y jugará su sexto torneo, logrando también -junto a Messi- un récord absoluto. Es más, buscará en Estados Unidos, México y Canadá alcanzar los 1000 goles en su carrera, un registro que lo convertiría en el máximo goleador oficial de todos los tiempos.

Cristiano Ronaldo está cerca de los 1000 goles en su carrera. (Foto de Attila KISBENEDEK / AFP) / ATTILA KISBENEDEK

Kylian Mbappé

Kylian Mbappé tampoco puede faltar en esta lista. Con 27 años, brilla en el Real Madrid, club donde ha continuado su racha goleadora después de su exitoso paso por el PSG. En sus dos participaciones en Copas del Mundo acumula 12 goles en 14 partidos, incluidos 8 en Catar 2022, donde ganó la Bota de Oro gracias a su récord de anotaciones.

Se espera que en EE.UU., México y Canadá sea el motor del ataque francés, capaz de desequilibrar con su velocidad y definición. Si mantiene su eficacia, podría acercarse o incluso superar a Miroslav Klose como máximo goleador histórico del torneo (16 tantos). Y, por qué no, pensar en darle a Francia el tercer mundial de su historia.

Kylian Mbappé es capitán de la Selección de Francia. (Foto: AFP)

Vinícius Júnior

Vinícius Júnior también integra esta privilegiada lista. El extremo del Real Madrid es hoy figura indiscutida en Europa y referente de la selección de Brasil, única pentacampeona del mundo y que no ha logrado repetir su gesta desde lo ocurrido en el Corea-Japón 2002.

En Copas del Mundo, ‘Vini’ suma 4 partidos y 1 gol —marcó en octavos de Qatar 2022— y apunta a ser líder ofensivo en Estados Unidos, México y Canadá. Se espera que aporte desequilibrio, velocidad y goles en una selección que busca su sexta estrella. Si mantiene su progresión, puede aumentar su cuota goleadora mundialista y consolidarse como uno de los brasileños más determinantes en la historia reciente del torneo.

Vinícius Junior es una de las estrellas de la Selección de Brasil. (Foto: CBF)

Luis Díaz

Luis Díaz se perfila como uno de los cracks a seguir en el Mundial 2026. El delantero colombiano juega en el Bayern Munich, donde ha destacado con goles y desequilibrio. Con Colombia ha sido clave en las Eliminatorias sudamericanas, anotando 7 goles y 3 asistencias en 17 partidos rumbo a la cita mundialista. Aunque aún no ha debutado en una Copa del Mundo, su ritmo y capacidad de finalización lo colocan como referencia ofensiva para los ‘cafeteros’.

Se espera que en Estados Unidos, México y Canadá lidere el ataque, generando oportunidades y buscando convertirse en uno de los máximos artilleros colombianos en un Mundial, además de inspirar a una selección histórica que quiere dar la sorpresa en 2026. Su velocidad, regate y olfato goleador lo convierten en un jugador imperdible para los aficionados.

Luis Díaz jugará su primera Copa del Mundo con Colombia. (Foto: AFP) / Piero Hatto

SOBRE EL AUTOR