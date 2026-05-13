Por Jasson Curi Chang

Para todo hincha del fútbol es un sueño despertar una mañana y tener la vista de un maravilloso estadio en frente. A veces el fútbol encuentra maneras distintas de emocionar. No siempre ocurre en un gol al último minuto, ni en una tribuna que explota de alegría. A veces sucede en silencio, cuando un estadio vacío se convierte en un lugar íntimo, casi sagrado. Y eso es justamente lo que propone Airbnb junto a Gonzalo Montiel: vivir el estadio Mâs Monumental como nunca antes, desde adentro, desde las entrañas de una cancha donde Argentina aprendió a tocar el cielo.

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