Dibu Martínez y el asado de Argentina que se volvió viral: “Peleando contra viento y marea” | VIDEO

Emiliano Martínez, arquero de la selección de Argentina, volvió a regalar una postal diferente de la concentración Albiceleste y en la previa del partido ante Argelia. El ‘Dibu’ compartió un video del asado del plantel mientras una fuerte tormenta golpeaba Kansas, sede del equipo antes del debut mundialista.

En las imágenes se observa al campeón del mundo disfrutando del tradicional encuentro argentino alrededor de la parrilla. Carne, chorizos y morcillas fueron parte de la cena del equipo de Lionel Scaloni.

El detalle que llamó la atención fue el clima: mientras los jugadores preparaban el asado, Kansas registraba lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento, en medio de una alerta por tormenta.

😝🌪️ "OOOOOOOOOO", la historia de DIBU MARTÍNEZ en la concentración de ARGENTINA en KANSAS, con ALERTA DE TORNADO mientras hacen un asado pic.twitter.com/F8nLtymhkA — Diario Olé (@DiarioOle) June 14, 2026

“Peleando contra viento y marea”, respondió uno de los encargados de la parrilla cuando Martínez le preguntó cómo iba la preparación. El arquero no dudó en elogiar el trabajo: “Mirá qué crack, mirá lo que es esto”.

El sector donde se realizó la cena estaba decorado con banderas argentinas que flameaban por la fuerza del viento. La escena rápidamente se volvió viral entre los hinchas de la Albiceleste.

El momento ocurrió después de una nueva jornada de entrenamiento de Argentina en el predio Compass Minerals de Sporting Kansas. El equipo ya ultima detalles para su estreno en el Mundial 2026, mientras Messi también emocionó con un homenaje a sus seis Copas del Mundo.

SOBRE EL AUTOR