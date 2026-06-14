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Dibu Martínez y el asado de Argentina que se volvió viral: “Peleando contra viento y marea” | VIDEO
Dibu Martínez y el asado de Argentina que se volvió viral: “Peleando contra viento y marea” | VIDEO
Por Redacción EC

Emiliano Martínez, arquero de la selección de Argentina, volvió a regalar una postal diferente de la concentración Albiceleste y en la previa del partido ante Argelia. El ‘Dibu’ compartió un video del asado del plantel mientras una fuerte tormenta golpeaba Kansas, sede del equipo antes del debut mundialista.

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