La FFF precisó que, en ausencia de Deschamps, el grupo estará dirigido por Guy Stéphan, su segundo. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)
La FFF precisó que, en ausencia de Deschamps, el grupo estará dirigido por Guy Stéphan, su segundo. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)
/ MAURO PIMENTEL
Por Redacción EC

El seleccionador francés Didier Deschamps regresará a su país para asistir al funeral de su madre, anunció este martes la Federación Francesa de Fútbol (FFF), que precisó que el técnico no dirigirá a los Bleus contra Noruega el viernes, en el último partido del Grupo I del Mundial 2026.

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