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Resumen

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El ‘10’ más decisivo: Messi y el registro que supera Maradona 40 años después. (Foto: AFP)
El ‘10’ más decisivo: Messi y el registro que supera Maradona 40 años después. (Foto: AFP)
Por Rogger Fernández

Si todavía existían dudas de que el ticia que encendió las alarmas a pocos días de la final del sacó lo mejor de Lionel Messi con camiseta de la selección de Argentina, basta con mirar una simple estadística para hace honor a la verdad. El capitán argentino superó a Diego Armando Maradona en participaciones de gol y se convirtió en el ‘10′ argentino más decisivo en la historia de la Copa del Mundo.

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