Si todavía existían dudas de que el ticia que encendió las alarmas a pocos días de la final del sacó lo mejor de Lionel Messi con camiseta de la selección de Argentina, basta con mirar una simple estadística para hace honor a la verdad. El capitán argentino superó a Diego Armando Maradona en participaciones de gol y se convirtió en el ‘10′ argentino más decisivo en la historia de la Copa del Mundo.

Con sus dos asistencias en la semifinal ante Inglaterra, Messi alcanzó 12 participaciones de gol con Argentina, superando los 10 registros que Maradona había logrado en México 1986. Es más, el capitán argentino mejoró su marca conseguida en Qatar 2022.

Messi ha firmado 8 goles y 4 asistencias en el Mundial 2026, participando directamente en 12 de los 19 tantos que Argentina suma en el torneo. Maradona, por su parte, hizo 5 goles y 5 asistencias en México 86′, siendo clave en 10 de las 13 anotaciones que la Albiceleste logró en dicho certamen.

Si vamos más atrás, Messi también mejoró su marca en Qatar 2022, donde participó en 10 de los 15 goles que marcó Argentina para coronarse campeón del mundo. El ‘10′ terminó con 7 tantos y 3 asistencias esa copa, consolidándose como el mejor futbolista del torneo.

Lo sorprendente es que Messi puede seguir alargando la diferencia este domingo 19 cuando enfrente a España en la gran final. Ya es el máximo goleador de la historia de los mundiales (21), el que más partidos jugó (33) y el que más asistencias dio (12). Sin duda, un fenómeno de 39 años que rompió todos los récords.

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