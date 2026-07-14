Tiene raíces marfileñas, es francés de nacimiento, pero parece tener sangre sudamericana por las venas. Désiré Doue aparenta salido de la pista, ese que filtra el pase a ras entre defensas y que saca una inventiva en una esquina, para driblear a sus rivales con habilidades propias de un futbolista de la Conmebol. Formado en el Rennes, el atacante del PSG miró siempre a Neymar como ejemplo y tenía como leyenda a Blaise Matuidi, razón por la lleva la dorsal 14 desde que el equipo de Nasser Al-Khelaifi pagó por él 50 millones de euros el 17 de julio del 2024.

Doue siempre tuvo al fútbol como primera y única profesión: su hermano mayor, Guela Doue -quien sí decidió jugar para Costa de Marfil- tiene tres años más que él (23) y es lateral derecho del Racing de Estraburgo; su primo, Yann Gboho -marfileño de nacimiento- tiene 24 y defiende la camiseta del Toulouse FC, y su tío Normandiez es actualmente jefe de arbitraje de la Confederación Africana de Fútbol. ¿El padre? Maho Doue fue boxeador amateur, aunque trabajó duro para que ambos hijos suyos pueden dedicarse exclusivamente al deporte.

Désiré Doue es medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024. (Foto: Getty Images) / Eurasia Sport Images

La influencia de Maho en Désiré Doue

Las jornadas laborales dieron sus frutos para su progenitor, aunque su hijo quiso dejar el fútbol a los 11 años. “Ya no quería jugar al fútbol”, indicó Maho en un podcast para RMC. ¿Cuál pudo haber sido el motivo? Uno de sus entrenadores en menores lo ubicó como defensa, hecho que no le gustó nada, al tener una mentalidad y pasión solo por jugar al ataque.

Pero Désiré y -también su hermano- entrenaron bajo la tutela de su padre, quien organizaba sesiones de entrenamiento fuera del trabajo que cumplían en Rennes y hasta hoy ejerce una influencia en sus carreras. “Algunas familias creen que su hijo es el próximo Cristiano Ronaldo, ajenos a todo lo que sucede en el campo, pero somos realistas”, contó a L’Equipe.

Désiré Doue y sus inicios en el fútbol

Formado en el Rennes, Doue debutó en la Ligue 1 en agosto del 2022 de la mano de Bruno Genesio, actual técnico de Lille, quien también -en un momento- decidió hacerlo ingresar desde el banco y cambiarlo 17 minutos después. La razón era clara: debía simplificar su fútbol, no abusar del regate y la individualidad, y entender mejor las necesidades del equipo.

Actualmente, con 20 años y en una segunda final de la Champions League, cualquiera se ‘relajaría’, pero no él, pues ya entendió el mensaje: “Su principal fortaleza es mental, tiene confianza en sí mismo y deja nada al azar”, contó su extécnico al mismo medio francés.

Désiré Doue ha logrado ocho títulos con el PSG. (Foto: Getty Images) / FEP

El presente de Doue

Del adolescente que hacía berrinches por no jugar en el ataque o de abusar del 1 vs. 1 en su estreno en Francia, parece que queda poco en la actualidad. El mismo Doue confesó un poco de sí en su presentación con el PSG. “Mi habilidad para el regate no es innata, es algo en lo que trabajo. Todavía tengo aspectos que mejorar y cada intento ser mejor. En el PSG he progresado mucho en defensa y, con Luis Enrique, hacemos mucho trabajo táctico, era algo que le faltaba a mi juego. En el fútbol actual, es algo muy importante esforzarse en defensa”.

Doue es de esos jugadores que entienden que el regate debe tener utilidad y eficiencia de cara al objetivo colectivo. Hay profesionales que, a los 32, todavía no lo comprenden, pero él sí: siempre prolonga entrenamientos, hace trabajos físicos extra, ve partidos para analizar sus movimientos y sigue rutinas poco comunes de recuperación para estar a la élite del fútbol.

El talento hay que trabajarlo y Doue lo entendió en el inicio de su carrera. Todo apunta a que se encuentra programado para triunfar en el fútbol. El 3 de junio cumple 21 años y parece que ya entendió todo sobre el alto nivel en el balompié profesional. “Intento regatear con utilidad”, agregó en una entrevista para el canal oficial del club. Y así lo hace en el equipo de Luis Enrique.

Francia mira su futuro en él, mientras Doue espera a la Copa del Mundo para consagrarse. Hace poco fue elegido como el 14° en el Balón de Oro, ahora espera seguir subiendo peldaños. Podríamos estar hablando de uno de los tres mejores futbolistas del mundo.

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