Por Raúl Castillo

Tiene raíces marfileñas, es francés de nacimiento, pero parece tener sangre sudamericana por las venas. Désiré Doue aparenta salido de la pista, ese que filtra el pase a ras entre defensas y que saca una inventiva en una esquina, para driblear a sus rivales con habilidades propias de un futbolista de la Conmebol. Formado en el Rennes, el atacante del PSG miró siempre a Neymar como ejemplo y tenía como leyenda a Blaise Matuidi, razón por la lleva la dorsal 14 desde que el equipo de Nasser Al-Khelaifi pagó por él 50 millones de euros el 17 de julio del 2024.

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