Hecho para National Geografic más que para la fifa.com, Cabo Verde era, hasta el mediodía de este lunes mundialista, un paraíso de playas preciosas en la parte más occidental de África. Sus jugadores, hombres bronceados y desconocidos. Su camiseta, un souvenir exótico para coleccionistas. El fútbol es el único deporte colectivo en el que David puede enfrentarse sin miedo a Goliat y Cabo Verde refresca hoy la leyenda: empató con España 0-0, con una rigurosidad táctica notable -un solo foul en 110 minutos- y dos hombres cuyas historias son más googleadas que Lamile Yamal: Vozihna, el arquero de 40 años que se consolaba de niño con su abuela y Pico Lópes, el capitán del equipo convocado por un email en Linkedin.

Antes de ser una pared ante la favorita España, Vozinha tuvo una biografía más bien amateur para las circunstancias que hoy lo abrazan -como lo abrazan en la transmisión de DirecTV-. “El prócer”, como le dice Juan Pablo Varsky, nació el 3 de junio de 1986 en Mindelo, en la isla de São Vicente, Cabo Verde, y construyó su carrera desde el anonimato internacional: debutó en un equipo de su ciudad, viajó a Moldavia, atajó en Angola, se mudó a Eslovaquia y fue ídolo en el AEL Limassol de Chipre, donde completó 115 partidos. Elástico como un gato, serio como un cobrador de impuestos y seguro un candado doble, conforme pasaban los minutos, Vozinha se fue convirtiendo en el líder de una defensa que veía como cientos de millones de dólares se acercaban, en forma de futbolistas con la camiseta de España, y no podían vencerlo.

A su lado, de escolta, Roberto Lopes, Pico, el capitán del equipo que hasta unos años -2019- vivía tranquilamente en Irlanda, donde era defensa del Shamrock Rovers de ese país y una tarde, en uno de esos urgentes descansos que este deporte permite -el llamado entrenamiento invisible-, recibió un email en su bandeja de entrada. La Federación de Cabo Verde era el remitente. Algunos futbolistas de élite estaban siendo rastreados por Linkedin.

“No hablaba portugués y usaba LinkedIn sólo para temas de la universidad. Cuando vi aquel mensaje pensé que era falso, que era spam”, contó Lopes en una entrevista concedida a ‘Footballers Unfiltered’, un episodio cinematográfico que él cuenta con la tranquilidad con que uno acusa recibo de la factura de la luz.

Ese hombre fue el primer en pegar el grito de guerra cuando, pese a tener a Yamal ya en el campo, España se iba con el 0-0 sorpresivo en su debut de la Copa del Mundo.

Cabo Verde, álbum de Panini Mundial 2026. (Foto: Archivo Personal)

Cabo Verde es, sin embargo, algo más que la selección sorpresa de esta semana en el Mundial: es también el primer país cuyas dos páginas hemos completado en casa, junto a mi hijo, en el último safari que hicimos en el Parque Kennedy el sábado. El Mundial de fútbol, a cualquier edad, se mira, se analiza, se escribe, se postea, pero sobre todo, se colecciona. Me sé toda su historia, gracias a los 20 cromos de Panini, y gracias a la audacia de mi hijo, que peinó el Parque patrullándolo, como si fuera Indiana Jones, oliendo dónde y en qué manos podría estar oculto la figurita 17 que nos faltaba para nuestra primera victoria coleccionista. Me sé, decía, toda su historia. Que tiene a dos Semedo en su plantilla, Willy y Vannick. Que uno de sus delanteros más internacionales juega en España, en el Ibiza, tiene barba de vikingo y se llama Bebé. Que su escudo cuesta diez soles en el mercado negro de las figuritas. Que Vozinha cumplió 40 años hace una semana y que, desde ahora, este card que tengo aquí entre mis repetidas no es más solo un autoadhesivo: es una estampita.

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