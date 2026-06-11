El gol también es de ese hincha que ve el partido parado a través de una vitrina. La atajada también es del otro que extendió cada sorbo de gaseosa durante 90 minutos en un viejo local de comida, y cada triangulación es de quien abrió las puertas de su casa para compartir la fiesta con sus amigos. El fútbol es ese abrazo de todos y cada cuatro años, ese cariño se hace más fuerte gracias a unos colores, a un ídolo o simplemente, por amor al balón.

Hoy se inicia el Mundial, o acaba la espera de años por volver a sentir el fútbol como un solo sentimiento. Empieza la Copa del Mundo y para muchos la emoción está en cada partido, en cada madrugada o trasnochada por disfrutar del fútbol o en ver a su bandera reflejarse en cada camiseta.

Es un Mundial distinto, pero también el más esperado en esta parte del planeta porque el balón regresa a donde más se le quiere y la hinchada latinoamericana hará todo por así demostrarlo. Empieza el Mundial 2026, una cita con la historia.

El Mundial 2026 se vive con DT y Depor 🤩



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El Mundial de los “más”, con más países, más partidos y hasta más reglas, pero también es el Mundial donde despediremos a quienes veíamos mientras crecíamos alrededor de un balón: el último amague de Messi, la última carrera de Cristiano, el último baile de Neymar y la lista puede crecer.

Y la despedida puede ser con récords. Leo y ‘CR7’, además del mexicano Memo Ochoa, están en su sexto Mundial. Y Messi con Mbappé van por el registro de máximo goleador y el de jugar tres finales.

Así se escribe cada Mundial, el mejor capítulo del fútbol donde hay miles de historias.

Mundial 2026

LA PREVIA

Rodará el balón y el mundo se emocionará con cada jugada, gritará cada gol y abrazará a cualquiera para compartir el sentimiento. Hoy empieza el Mundial 2026 con tres ceremonias inaugurales en simultáneo en cada país sede, aunque los brillos seguro estarán en el Estadio Azteca, donde Shakira y el nigeriano Burna Boy presentarán la canción del Mundial: “Dai Dai”.

Tras el show, el anfitrión México jugará el primer partido ante Sudáfrica (2 p.m.), en la ‘repetición’ de lo que fue el debut del Mundial 2010. Los locales esperan que en casa puedan romper la barrera de los octavos de final, que no superan desde 1986.

El Azteca abre sus puertas a su tercer Mundial, récord para un recinto en la Copa del Mundo. Y en escena estará Guillermo Ochoa, el portero que acude a su sexto Mundial.

Ayer, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó que la cita empieza en un recinto con tanta historia y aseguró que la “magia del Azteca” contribuyó a que tres países se hayan unido para la organización. “Este es un estadio especial. En él, Pelé y Maradona ganaron la Copa. Es un estadio en el que ocurrió el partido del siglo, cuando en 1970 Italia le ganó a Alemania. Es el estadio en el que Manuel Negrete hizo aquel tremendo gol en 1986. Es una verdadera catedral y está bendito por los dioses del fútbol”, recordó.

También habrá ceremonias inaugurales en Estados Unidos (SoFi Stadium de Los Ángeles) y Canadá (BMO Field de Toronto), con la presentación de más artistas, entre ellos Katy Perry y Alanis Morissette.

Pero será día de fiesta en México, ya que por la noche se abrirán las puertas del estadio Guadalajara para el segundo encuentro mundialista, el cruce entre Corea del Sur y República Checa.

Revisa el fixture del mundial 2026

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