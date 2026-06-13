Resumen

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El encuentro entre 'Mortero Bala' y Zlatan Ibrahimovic quedó inmortalizado con una foto.
El encuentro entre 'Mortero Bala' y Zlatan Ibrahimovic quedó inmortalizado con una foto.
Por Redacción EC

En medio de la fiebre que se vive por el Mundial 2026, una escena inesperada se robó la atención de miles de aficionados. Julio Amarilla, más conocido como ‘Mortero Bala’, se encontró con Zlatan Ibrahimovic en Estados Unidos y terminó protagonizando una fotografía que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Lo más llamativo fue que, según contó el propio personaje paraguayo, fue el exfutbolista sueco quien mostró interés en posar junto a él.

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