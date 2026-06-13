En medio de la fiebre que se vive por el Mundial 2026, una escena inesperada se robó la atención de miles de aficionados. Julio Amarilla, más conocido como ‘Mortero Bala’, se encontró con Zlatan Ibrahimovic en Estados Unidos y terminó protagonizando una fotografía que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Lo más llamativo fue que, según contó el propio personaje paraguayo, fue el exfutbolista sueco quien mostró interés en posar junto a él.

El encuentro ocurrió mientras ‘Mortero Bala’ realizaba actividades vinculadas a la cobertura del torneo. De acuerdo con su relato, Ibrahimovic lo reconoció a la distancia, le hizo una seña para acercarse y luego solicitó la fotografía. “Nos sorprendió muchísimo”, contó Amarilla, quien no ocultó su emoción por compartir un momento con una de las figuras más influyentes del fútbol de las últimas décadas.

😮‍💨⚽️¡CUANTOS GOLES EN UNA FOTO!



🎙️Julio Amarilla se encuentra realizando una cobertura mbarete en Yanquilandia para la Copa del Mundo, donde está cumpliendo al 1000/10 con su labor, la rompe en cada enlace.



🔝Miren este encuentro de dos cracks, Zlatan Ibrahimović saliendo en… pic.twitter.com/GQ0rJbRE9Y — Crónica Digital (@OndaCronica) June 11, 2026

La escena tuvo un componente aún más simpático por la diferencia de estatura entre ambos. Con su característico sentido del humor, ‘Mortero Bala’ bromeó al señalar que apenas llegaba a la rodilla del exgoleador sueco cuando se tomaron la imagen. El momento fue registrado en video y rápidamente comenzó a circular en plataformas digitales, donde generó miles de reacciones y comentarios.

La fotografía terminó convirtiéndose en uno de los recuerdos más pintorescos de los primeros días de la Copa del Mundo. Mientras Ibrahimovic continúa ligado al fútbol como una figura mediática de alcance global, ‘Mortero Bala’ disfruta de una popularidad creciente entre los aficionados sudamericanos desplazados al torneo. El encuentro entre ambos dejó una imagen tan improbable como entrañable, una de esas postales que solo el fútbol y un Mundial son capaces de regalar.