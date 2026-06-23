Por Fernanda Huapaya

La euforia argentina es total en donde haya un balón en este Mundial 2026. Nos encontramos con Diego ‘Chavo’ Fucks, periodista y comentarista argentino, en el centro de prensa del Arrowhead Stadium de Kansas City previo al inicio mundialista y habló de varios temas, sobre todo de lo que es el último del mejor 10 del mundo: Lionel Messi.

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