La euforia argentina es total en donde haya un balón en este Mundial 2026. Nos encontramos con Diego ‘Chavo’ Fucks, periodista y comentarista argentino, en el centro de prensa del Arrowhead Stadium de Kansas City previo al inicio mundialista y habló de varios temas, sobre todo de lo que es el último del mejor 10 del mundo: Lionel Messi.

‘Chavo’ Fucks no solo fue consultado sobre lo qué significa que este sea el último Mundial de su mejor jugador, sino también se refirió a las chances que tiene Argentina para poder consagrarse bicampeón mundial por primera vez en su historia y, a modo de conversación, se animó a hablar de fútbol peruano y de algún recuerdo que se le viene a la cabeza cada que se le menciona a la ’bicolor‘.

¿Qué genera que este sea el último Mundial de Lionel Messi?

Recuerdo que algún día nos dimos cuenta que Diego no jugaba más. El fin de Diego en los mundiales fue más abrupto, pero un día nos dimos cuenta y eso nos va a pasar ,la ficha nos va a caer, sobre todo el día que hagan una lista y Leo no esté.

Estas cosas producen mucha nostalgia porque el primer Mundial de Messi fue hace 20 años y durante ese tiempo Leo acompañó nuestras vidas. A veces me pregunto cómo era mi vida cuando Leo hizo tal cosa o aquel otra. Todo eso empieza va a aparecer en la cabeza cuando Leo diga que no juega más.

¿Se va a quebrar algo en la selección de Argentina cuando se vaya Messi?

Ojalá que no. Yo creo que el entrenador fue muy inteligente y armó un grupo para que pueda sobrevivir al final de Messi. Han tenido, incluso, buenos partidos sin Leo. No va a ser fácil, en el día a día sobre todo, pero en término futbolísticos creo que el equipo va a responder.

¿Cómo ves a Messi para este Mundial?

Es otra persona. Es un señor de 39 años y lo que tiene de bueno es que está bien rodeado, el término armó un equipo en el que se agrega a Leo. El equipo tiene buen funcionamiento sin él y con él se da un salto de calidad. Pero ya existe una base.

¿Qué tan favorita es Argentina en este Mundial?

Es difícil. El partido ante Argelia también va a ser difícil, además los jugadores han tenido un año duro y sus equipos no anduvieron bien. Por ejemplo Lautaro Martínez tuvo un año de muchas lesiones, pero creo que estos días juntos el técnico los ha reunido para poder prestarles calma.

¿Qué piensas de la crítica actualidad de la selección peruana?

El fútbol peruano, cuando yo era chico, era muy poderoso. Es muy atrevido de mi parte tratar de decir cuál es una solución, pero creería que tiene que ver con reestructurar las bases. Los jugadores no aparecen mágicamente, necesitan un trabajo y clubes que tengan especialistas y buena captación, pero eso lleva varios años.

¿Algún recuerdo de algún jugador, equipo o de la selección peruana que se te venga a la mente?

Soy amigo de Julio César Uribe. Recuerdo la cancha de River cuando Argentina y Perú definían el pase al Mundial del 86. Luego estuve en la casa de Uribe, conversamos mucho y recuerdo que esa selección peruana era muy buena, la del 85. Uribe, Velásquez, Navarro, gran equipo. Perú ha tenido grandes jugadores y tiene que volver a eso, porque tiene la materia prima. Le falta jerarquía y eso se consigue trabajando.

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