Vinícius Jr. tuvo un gesto que no pasó desapercibido en Brasil al asegurar que el dorsal ‘10’ debe volver a Neymar para el Mundial 2026. El atacante del Real Madrid fue claro y dejó en segundo plano cualquier debate sobre quién debe llevar la camiseta más emblemática de la ‘Canarinha’.

“No sé mi número en la Copa del Mundo, pero el ‘10’ es para Neymar, eso es obvio”, expresó ‘Vini’ en una entrevista con CazeTV, dejando en claro que considera al jugador del Santos como el dueño natural de ese dorsal. Es más, entre ambos hay una gran amistad.

Vinícius había usado la camiseta ‘10’ en varios partidos durante la ausencia de Neymar, quien estuvo fuera por lesión desde octubre de 2023. Sin embargo, con el regreso del astro brasileño en la convocatoria de Carlo Ancelotti, todo apunta a que el delantero madridista volverá a lucir el ‘7’.

Casimiro: "A 10 vai voltar pro Neymar e você vai ficar com a 7?"



Vini Jr: "A minha [número da camisa] eu não sei, mas a 10 é do Neymar, isso é óbvio"



📽️Casimiro pic.twitter.com/qsJlOKgAYv — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) May 25, 2026

Pero eso no es un problema para Vinícius. A pocos días del debut de Brasil en el Mundial, su gesto fue tomado como una muestra de respeto hacia Neymar y hacia el peso histórico de una camiseta que marcaron leyendas como Pelé, Zico y Ronaldinho.

Como se sabe, Brasil debuta el 13 de junio ante Marruecos; luego se mide el 19 contra Haití y cierra el Grupo C el 24 contra Escocia.

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