Resumen

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A pocos días para el inicio del Mundial 2026, el atacante del Real Madrid dejó claro que el mítico dorsal debe volver a manos de Neymar. (Foto: FIFA)
A pocos días para el inicio del Mundial 2026, el atacante del Real Madrid dejó claro que el mítico dorsal debe volver a manos de Neymar. (Foto: FIFA)
Por Redacción EC

Vinícius Jr. tuvo un gesto que no pasó desapercibido en Brasil al asegurar que el dorsal ‘10’ debe volver a Neymar para el Mundial 2026. El atacante del Real Madrid fue claro y dejó en segundo plano cualquier debate sobre quién debe llevar la camiseta más emblemática de la ‘Canarinha’.

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