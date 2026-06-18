Por Pedro Ortiz Bisso

Resulta curioso que el héroe del Mundial de fútbol más hermoso de la historia, Diego Armando Maradona, no haya parado de quejarse mientras lo jugaba. Al pibe de Fiorito no le gustaba levantarse muy temprano y como los partidos que jugó Argentina en México 86 eran al mediodía, debía estar en pie casi al alba. Y eso, para un dormilón consuetudinario, era una afrenta.

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