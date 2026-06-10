La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y DT El Comercio junto a Depor presentaron un spot especial para anunciar la cobertura que realizarán durante la Copa del Mundo. El video muestra cómo ambas redacciones unirán fuerzas para informar cada detalle del torneo a través de todas sus plataformas: edición impresa, digital, redes sociales, streaming y contenido en tiempo real. La campaña busca reflejar la intensidad y el trabajo detrás de una cobertura mundialista.

En las imágenes aparece Miguel Villegas, editor de DT, liderando al equipo periodístico y motivando a los reporteros antes del arranque del torneo. El spot transmite el ritmo acelerado y la emoción que implica cubrir el evento deportivo más importante del planeta.

El Mundial 2026 se vive con DT y Depor 🤩



Cobertura especial, información al instante, análisis, entrevistas y las últimas noticias de la Copa del Mundo ⚽️🏆@prakzis @jcurichang @FernandaHuapaya @gabrielcasimiro @sejocatoblepas @RaulCastillo87 pic.twitter.com/Mmvbnb4RF3 — Deporte Total (@dt_elcomercio) June 10, 2026

También participan reconocidos periodistas deportivos como Jasson Curi, José Bragayrac, Gabriel Casimiro, Raúl Castillo y Sebastián Ardiles, quienes formarán parte de la cobertura especial del Mundial 2026.

Uno de los rostros principales será Fernanda Huapaya, enviada especial de El Comercio para seguir el Mundial desde las sedes oficiales. Con este despliegue, DT y Depor apuntan a ofrecer una de las coberturas más completas del torneo para los hinchas peruanos y latinoamericanos.

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