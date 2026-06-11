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Noticias del Mundial 2026 EN VIVO | Última hora del jueves 11 de junio
Así anuncia la selección mexicana el partido ante Sudáfrica en su debut en el Mundial 2026. El encuentro se jugará a las 2 p.m. (hora peruana) en el Estadio Ciudad de México, antes Estadio Azteca.
- Después de la ceremonia de inauguración se disputará el primer partido de la Copa Mundial entre las selecciones de México y Sudáfrica (Grupo A) sobre el césped del Estadio Ciudad de México.
El plato fuerte del espectáculo inaugural será la presentación de la cantante colombiana Shakira, quien interpretará, junto a Burna Boy, la canción 'Dai Dai', que es el tema oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
- La inauguración de la copa del mundo contará con un prometedor espectáculo musical en el que participarán artistas y agrupaciones de la talla de Shakira, Belinda, Maná, Los Ángeles Azules, Alejandro Fernández, Lila Downs, Tyla, Danny Ocean y J Balvin.
Como suele pasar cada vez que inicia la competencia deportiva más importante en el mundo, para hoy se tiene preparada una agenda especial que iniciará con la ceremonia de inauguración en el Estadio Ciudad de México, antes conocido como Estadio Azteca, donde varios artistas se presentarán en un espectáculo único que podrá ser disfrutado en directo por millones de personas en todo el orbe.
- Llegó el día más esperado por todos los fanáticos del fútbol. Hoy, jueves 11 de junio, comienza la Copa Mundial de Fútbol 2026 en una edición en la que el torneo es compartido, por primera vez, por tres países de Norteamérica: Canadá, Estados Unidos y México.