Sigue las últimas noticias de la final del Mundial 2026
- Historial entre Francia e Inglaterra
Francia e Inglaterra mantienen una de las rivalidades más tradicionales del fútbol europeo. En 33 enfrentamientos oficiales e internacionales, los ingleses suman más victorias, aunque los franceses se impusieron en el último cruce mundialista, por los cuartos de final de Qatar 2022.
- ¿Dónde se jugará la final?
La gran final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. El recinto, con capacidad para más de 80 mil espectadores, será el escenario donde España y Argentina definirán al nuevo campeón del mundo.
- ¿Dónde se jugará el partido por el tercer lugar?
El partido por el tercer puesto del Mundial 2026 se disputará este sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. Francia e Inglaterra buscarán despedirse del torneo con una victoria y quedarse con la medalla de bronce.
La Copa Mundial de la FIFA 2026 está llegando a su fin. En esta nota podrás encontrar las más importantes noticias, resultados de partidos y más detalles de la final del torneo.
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