Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Mundial 2026: Últimas noticias EN VIVO
Pero vayamos a los datos y algunas curiosidades que trae este Mundial 2026. Por ejemplo, México hará historia al convertirse en el primer país en albergar tres ediciones de Copas del Mundo (1970, 1986 y 2026). Estados Unidos repetirá tras la experiencia de 1994, mientras que Canadá debutará como anfitrión.
Aunque inicialmente se consideraron grupos de tres, la FIFA confirmó que se mantendrán los grupos de cuatro equipos para asegurar que la última jornada mantenga el suspenso y la competitividad simultánea, evitando especulaciones en los resultados.
Para esta edición de la Copa del Mundo, la FIFA aumentó el número de cupos participantes en un intento de darle mayores oportunidades a todas las selecciones. Por eso, serán 48 los países que competirán en la cita mundialista y se jugarán 104 partidos, una cifra inédita en la historia de estos eventos.
Bienvenidos, amigos de El Comercio, a este minuto a minuto sobre las últimas noticias del Mundial 2026. Hoy estamos a 100 días de la inauguración de la Copa del Mundo de la FIFA, que se llevará a cabo en tres países: Estados Unidos. Canadá y México.
El Estadio Azteca volverá a ser protagonista al recibir el partido inaugural el próximo 11 de junio, consolidándose como el único recinto en el mundo en inaugurar tres mundiales distintos, un hito inalcanzable para cualquier otro escenario deportivo.