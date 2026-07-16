Mundial 2026: Últimas noticias previo a la final de la Copa del Mundo
ÚLTIMO MINUTO:
Alerta en España: Lamine Yamal se entrena por separado y con un vendaje.
La final entre España y Argentina está programada para este domingo 19 de julio desde las 2:00 p.m. en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.
Argentina, por su parte, clasificó a semifinales tras remontar 2-1 a Inglaterra en los minutos finales. Los goles los marcaron Enzo Fernández y Lautaro Martínez, mientras que Anthony Gordon había adelantado a los ingleses.
Primero fue el turno de España, que accedió a la ronda final tras vencer 2-0 a la favorita Francia de Kylian Mbappé. Mikel Oyarzabal y Pedro Porro marcaron los goles para el equipo de Luis de la Fuente, que fue muy superior a su rival.
Como se sabe, España y Argentina accedieron a la instancia final del Mundial 2026 y definirán este domingo 19 al campeón del mundo.
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Lamine Yamal no completó el entrenamiento junto al resto de sus compañeros y realizó trabajos diferenciados bajo la supervisión del cuerpo médico. La estrella de la ‘Roja’ fue visto con un vendaje en el muslo derecho y su estado físico se convirtió en el principal foco de atención en la concentración española.