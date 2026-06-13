Resumen

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Por Redacción EC

Mundial 2026 EN VIVO | Sigue las últimas noticias y partidos del torneo en su cuarto día de competencia

23:33
  • Partidos del domingo 14 de junio

12 pm Alemania vs Curazao (Grupo E)

3 pm Países Bajos vs Japón (Grupo F)

6 pm Costa de Marfil vs Ecuador (Grupo E)

9 pm Suecia vs Túnez (Grupo F)

  • *Todos los partidos en horario peruano
23:30

Aura total. Así fue la llegada de Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal a Estados Unidos.

23:29

En la jornada del sábado, Qatar empató 1-1 ante Suiza, Brasil y Marruecos igualaron por similar marcador y Escocia derrotó 1-0 a Haití. Australia y Turquía también animaron un partido electrizante de principio a fin.

23:26

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa con espectaculares y vibrantes partidos en el desarrollo de su primera fecha. En esta nota podrás encontrar las más importantes noticias, resultados de partidos y más detalles del torneo que se juega en simultáneo en Canadá, Estados Unidos y México.

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