Mundial 2026: últimas noticias y novedades del primer día de descanso de la Copa del Mundo
¡ÚLTIMO MINUTO! Amadou Onana, volante de Bélgica, sufrió en el partido de los octavos de final ante Estados Unidos, la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, según confirmó el cuerpo médico de su selección.
Pero vayamos a las novedades. Francia entrenó este miércoles y quedó listo para enfrentar mañana a Marruecos. Mbappé, Dembélé y Olise dejaron este golazo en las prácticas.
España e Inglaterra son las otras campeones del mundo que están en cuartos de final. Cada una tiene opciones de conseguir el título y sumar su segunda estrella; mientras que Marruecos, Bélgica, Suiza y Noruega se ilusionan con su primera corona.
También ha llegado a cuartos la campeona Argentina, que mantiene las opciones de convertirse en la primera selección que revalida el título tras el Brasil de Pelé en 1958 y 1962.
Por su parte, Francia, la gran favorita al título en este Mundial, sigue en carrera tras eliminar a Suecia y Paraguay en las rondas anteriores. El combinado galo va por su tercera corona de la mano de Mbappé.
Entre ellos ya no están ni los tres anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá, eliminados en octavos), ni campeones del mundo como Brasil, Alemania y Uruguay. Tampoco otros equipos que habían llegado con pretensiones de llegar lejos, como Países Bajos y Portugal.
El 11 de junio comenzaron el torneo 64 equipos, el doble que en la edición precedente en Qatar. Ya se han disputado 96 de los 104 partidos previstos en la competencia, para dejar el número de supervivientes en ocho.
La gran final, que definirá al campeón del mundo, se jugará el domingo 19 de julio.
Tras disputarse los cuartos de final, habrá una nueva pausa en el calendario. Las semifinales se disputarán el martes 14 y el miércoles 15 de julio, mientras que el partido por el tercer puesto está previsto para el sábado 18.
A partir de ahora, la Copa del Mundo ingresará en su tramo más esperado. Los cuartos de final comenzarán el jueves 9 de julio y se extenderán hasta el sábado 11, instancia de la que se conocerán a los cuatro semifinalistas.
La FIFA dispuso una jornada de descanso entre el cierre de los octavos de final y el inicio de los cuartos, con el objetivo de brindar un margen de recuperación a las ocho selecciones que siguen en carrera.
Después de 27 días sin parar, la Copa del Mundo 2026 hace su primera pausa. Hoy no habrá partidos, pero sí novedades y actualizaciones de las selecciones que alcanzaron los cuartos de final de la competencia.
Bienvenidos, amigos de El Comercio, al minuto a minuto de las últimas novedades y noticias en el primer día de descanso del Mundial 2026.
Onana quedó descartado apra disputar el resto del Mundial 2026 y empezará una larga recuperación.