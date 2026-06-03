A pocos días para el inicio del Mundial 2026, las predicciones empiezan a inundar las redes sociales y genera debate entre los hinchas. En ese sentido, la empresa de estadísticas deportivas Opta realizó 10 mil simulaciones del torneo para proyectar cuáles son las selecciones con mayores probabilidades de levantar la Copa del Mundo.

España aparece como la principal favorita con un 16.1% de posibilidades de quedarse con el título. El equipo dirigido por Luis de la Fuente llega respaldado por una nueva generación de futbolistas, comandados por Lamine Yamal, que ilusiona a los aficionados tras sus últimos buenos resultados internacionales.

Detrás de la ‘Roja’ aparecen Francia con 13% e Inglaterra con 11.2%. Más abajo figura Argentina, actual campeona del mundo, con un 10.4% de probabilidades. El ranking también coloca a Portugal y Brasil dentro del grupo de candidatos más fuertes para pelear la Copa.

✅ OPTA simuló 10.000 veces la Copa del Mundo y estas son la selecciones con MAYOR PROBABILIDAD a ganar el título. Uruguay ocupa el puesto 13 con 1,7% de chances. Y SI SI?



1) 🇪🇸 España - 16.1%.

2) 🇫🇷 Francia - 13%.

3) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inglaterra - 11.2%.

4) 🇦🇷 Argentina - 10.4%.

5) 🇵🇹… pic.twitter.com/HI1NHEXAsW — PasesUruguay (@PasesUruguay) June 3, 2026

Uno de los datos que más llamó la atención fue la posición de Uruguay. La selección celeste se ubica en el puesto 13 de la lista con apenas 1.7% de opciones de conquistar el Mundial, por debajo de equipos como Marruecos, Colombia e incluso Noruega, que aparece novena en la simulación.

En Sudamérica, además de Argentina y Brasil, también destacan Colombia con 2.1%, Uruguay con 1.7% y Ecuador con 1.4%. Aunque las estadísticas marcan tendencias, la historia de los Mundiales ha demostrado muchas veces que los números no siempre tienen la última palabra dentro de la cancha.

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