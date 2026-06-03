Resumen

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Mundial 2026: España aparece como favorita a ganar la Copa del Mundo, según simulación de Opta. (Foto: Marca)
Mundial 2026: España aparece como favorita a ganar la Copa del Mundo, según simulación de Opta. (Foto: Marca)
Por Redacción EC

A pocos días para el inicio del Mundial 2026, las predicciones empiezan a inundar las redes sociales y genera debate entre los hinchas. En ese sentido, la empresa de estadísticas deportivas Opta realizó 10 mil simulaciones del torneo para proyectar cuáles son las selecciones con mayores probabilidades de levantar la Copa del Mundo.

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