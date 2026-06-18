La familia de Lionel Messi confirmó que Jorge Messi, padre y representante del futbolista argentino, atraviesa una situación de salud y permanece bajo seguimiento médico. A través de un comunicado difundido este jueves, informaron que evoluciona favorablemente, aunque decidieron mantener en reserva los detalles de su diagnóstico. El pedido principal fue evitar especulaciones sobre un tema estrictamente privado.

“[Jorge] Se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, se puede leer en el comunicado. Además, remarcaron que “únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa” sobre el estado de salud del padre del capitán argentino.

Además, el entorno de Jorge Messi expresó su malestar por las versiones que circularon en los últimos días y cuestionó la manera en que algunas personas abordaron la situación. “La familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”, indicaron.

Comunicado de la familia Messi.

Los familiares de Lionel Messi pidieron responsabilidad a los medios y usuarios que difundieron información sin confirmación oficial. “Cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz”, precisaron.

Luego, agregaron: “En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”.

La situación del padre de Messi se conoció luego del partido entre Argentina y Argelia, cuando Lionel reveló que había atravesado días complicados antes del encuentro. “Fue una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados”, comentó el delantero.

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