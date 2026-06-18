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Familia Messi lanza comunicado sobre el estado de salud de Jorge: aclaran rumores y piden respeto. (Foto: Leo Messi)
Familia Messi lanza comunicado sobre el estado de salud de Jorge: aclaran rumores y piden respeto. (Foto: Leo Messi)
Por Redacción EC

La familia de Lionel Messi confirmó que Jorge Messi, padre y representante del futbolista argentino, atraviesa una situación de salud y permanece bajo seguimiento médico. A través de un comunicado difundido este jueves, informaron que evoluciona favorablemente, aunque decidieron mantener en reserva los detalles de su diagnóstico. El pedido principal fue evitar especulaciones sobre un tema estrictamente privado.

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