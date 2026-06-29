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Resumen

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¿Muslera tenía fiebre en la previa del Uruguay-España? La confesión de Forlán que genera polémica. (Foto: Getty Images)
¿Muslera tenía fiebre en la previa del Uruguay-España? La confesión de Forlán que genera polémica. (Foto: Getty Images)
Por Marco Quilca León

Uruguay todavía intenta explicar una de las eliminaciones más dolorosas de su historia reciente. Tras quedar fuera del Mundial 2026 en fase de grupos, comenzaron a aparecer detalles desconocidos de la interna celeste y el más impactante tiene como protagonista a Fernando Muslera. Según reveló Diego Forlán, el arquero jugó ante España con fiebre alta y el entrenador Marcelo Bielsa nunca fue informado de la situación.

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