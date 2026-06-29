Uruguay todavía intenta explicar una de las eliminaciones más dolorosas de su historia reciente. Tras quedar fuera del Mundial 2026 en fase de grupos, comenzaron a aparecer detalles desconocidos de la interna celeste y el más impactante tiene como protagonista a Fernando Muslera. Según reveló Diego Forlán, el arquero jugó ante España con fiebre alta y el entrenador Marcelo Bielsa nunca fue informado de la situación.

La confesión de Forlán generó un terremoto en Uruguay. El exdelantero contó que Muslera pasó la noche previa al partido con “40 o 41 grados” de temperatura y que el cuerpo médico conocía el cuadro, aunque esa información no habría llegado al técnico argentino. El dato apareció después del error del arquero en el gol de España, una jugada que terminó marcando la derrota por 1-0 y la eliminación celeste.

La actuación de Muslera ya venía siendo cuestionada por la prensa uruguaya y por los hinchas, pero la revelación cambió el foco del debate. Muchos comenzaron a preguntarse si el veterano guardameta debió jugar en esas condiciones y por qué Bielsa no fue notificado. En las últimas horas, distintos medios uruguayos y argentinos instalaron la misma pregunta: ¿hubo una falla de comunicación dentro de la selección?

"NANDO LA NOCHE ANTERIOR ESTABA CON 40 O 41 DE FIEBRE"



🧤 Diego Forlán reveló un detalle de Muslera, luego de la eliminación de Uruguay, donde el arquero de Estudiantes fue parcialmente responsable por un error en el gol de La Roja



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El contexto hace que la noticia tenga aún más impacto. Uruguay cerró el Mundial sin victorias, con empates ante Arabia Saudita y Cabo Verde y la derrota frente a España, un desenlace muy lejos de las expectativas que había generado el ciclo de Bielsa. Además, tras la eliminación aparecieron críticas de jugadores y tensiones internas que dejaron al descubierto un vestuario golpeado.

Por ahora, ni Bielsa ni la Asociación Uruguaya de Fútbol dieron una versión oficial sobre el episodio. Lo cierto es que la imagen de Muslera dejando la cancha tras el error ante España ya era una de las postales más tristes del Mundial para la Celeste; ahora, con la revelación de la fiebre y el supuesto desconocimiento del entrenador, esa escena adquiere una dimensión todavía más dramática y alimenta el debate sobre uno de los grandes fracasos del torneo.