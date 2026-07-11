FIFA se pronuncia tras la polémica por el primer gol de Inglaterra ante Noruega | VIDEO
FIFA se pronuncia tras la polémica por el primer gol de Inglaterra ante Noruega | VIDEO
Por Redacción EC

Inglaterra selló su clasificación a las semifinales del Mundial 2026, pero el resultado quedó marcado por una de las jugadas más polémicas del torneo. El equipo de Thomas Tuchel derrotó 2-1 a Noruega con un doblete de Jude Bellingham, aunque el primer gol del volante inglés desató una airada protesta de los noruegos y obligó a la FIFA a pronunciarse.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.