FIFA se pronuncia tras la polémica por el primer gol de Inglaterra ante Noruega | VIDEO

Inglaterra selló su clasificación a las semifinales del Mundial 2026, pero el resultado quedó marcado por una de las jugadas más polémicas del torneo. El equipo de Thomas Tuchel derrotó 2-1 a Noruega con un doblete de Jude Bellingham, aunque el primer gol del volante inglés desató una airada protesta de los noruegos y obligó a la FIFA a pronunciarse.

La polémica nació en los descuentos del primer tiempo. Tras un saque largo del arquero Orjan Nyland, Elliott Anderson controló el balón, combinó con Anthony Gordon y este asistió a Bellingham para el 1-1. Sin embargo, las imágenes de la transmisión de Fox Sports mostraban que la pelota aparentemente había rozado el sistema de cámaras suspendido sobre el campo antes de llegar al futbolista inglés.

El reglamento de la FIFA establece que si el balón entra en contacto con un objeto externo durante el juego, el árbitro debe detener la acción y reanudar el partido con un balón a tierra. Ante la controversia, el organismo revisó la jugada utilizando la tecnología del balón inteligente y concluyó que no existió impacto alguno.

Before England’s goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the 'heartbeat of the ball' when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball. pic.twitter.com/gYf9ukfveT — FIFA Media (@fifamedia) July 11, 2026

“Antes del gol de Inglaterra en el minuto 45+2 contra Noruega, el sensor en el Connected Ball no mostró ningún pico en el ‘latido del balón’ cuando estaba en el aire, y por lo tanto no hay evidencia de que el balón tocara el cable aéreo y cambiara el movimiento del balón”, escribió la cuenta oficial de la FIFA.

Pese a ello, esta situación provocó el inmediato reclamo del técnico Stale Solbakken y de todo el plantel noruego. El partido continuó jugándose con normalidad y el suceso quedó como un hecho aislado en la competencia.

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