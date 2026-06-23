El Francia vs. Irak fue un partido atípico. Suspendido parcialmente por la lluvia y presencia de rayos en Pensilvania, el encuentro tuvo un entretiempo de poco más de dos horas. Pasó la lluvia torrencial, se fue el peligro del clima, pero siempre estuvo allí Kylian Mbappé, que anotó por partida doble en la victoria francesa.

Si Mbappé hace 2; entonces, Messi hace 3. Y si ayer Messi hizo 2, entonces, el francés no se queda atrás y hace dos también. Y así comienza a armarse, una vez más, la que parece ser la batalla por el trono del Mundial 2026. Como en Qatar, y como en Rusia también. Una vez más, aún sin enfrentarse, pero ya luchando entre ellos por quién es el mejor en esta Copa.

Kylian Mbappé igualó a Miroslav Klose con 16 goles en la historia de los Mundiales tras su doblete ante Irak. / JEWEL SAMAD

Nota mental: no hagas enojar a Mbappé

A los 13 minutos, en lo que era un partido relativamente tranquilo, en el que no había pasado mucho, al lateral iraquí Merchas Doski no se le ocurrió mejor idea que tirarle un caño a Mbappé. Y como bien lo planteara Newton en su tercera ley, toda acción genera una reacción igual y contraria.

France's forward #10 Kylian Mbappe celebrates scoring his team's second goal during the 2026 World Cup Group I football match between France and Iraq at the Philadelphia Stadium in Philadelphia on June 22, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP) / FRANCK FIFE

Kylian, que no es físico pero sabe de esto, entendió que la huachita que se había comido era un reto, y un segundo después, estaba tirándole un caño al defensor de Irak, desbordó por derecha y pasó el balón a Olise, que casi convierte el primero. Y como la reacción y el goleador francés siempre son inevitables, en la siguiente jugada ‘Kiki’ anotó un golazo con un potente remate de zurda. Acción y reacción para principiantes. Profesor: Kylian Mbappé.

El factor clima

Una tormenta en Filadelfia, hizo que el juego en el estadio Lincoln Financial Center se suspendiera debido a la fuerte lluvia y presencia de rayos en la zona.

Luego de un entretiempo de 130 minutos en el que los hinchas franceses e iraquíes tuvieron que salir del estadio (casi todos, salvo algunos un poco loco franceses que verá en el siguiente video), el público comenzó a volver con el deseo de que el fútbol se reanude pronto.

Con la tormenta ya disipada y la emergencia superada, el DJ del estadio hizo lo suyo mientras los futbolistas volvían a entrar en calor. Mientras tanto, de banda sonora: The Killers, Bon Jovi y la pegajosa Hey Baby, un clásico de los años 60 que DJ Otzi ha vuelto a hacer sonar varias décadas después.

Un segundo tiempo calcado

En la reanudación del encuentro, un error en salida del conjunto iraquí, hizo que Dembelé se encuentre el balón y lo ceda a Mbappé, que convirtió con facilidad y logró su gol número 16 en los mundiales, los mismos que Miroslav Klose, y dos menos que Lionel Messi. El detalle es que Kylian tiene 27 años y seguramente algunos mundiales por delante para hacer inalcanzable su registro goleador.

A los 66’, Olise filtró un pase para el balón de Oro Dembelé, que definió con remate cruzado ante el arquero Ahmed Basil. Goleada y a seguir. El encuentro se desarrolló con más intentos franceses de ampliar la diferencia en el marcador, aunque sin mucho éxito.

France's forward #10 Kylian Mbappe celebrates scoring his team's first goal during the 2026 World Cup Group I football match between France and Iraq at the Philadelphia Stadium in Philadelphia on June 22, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP) / FRANCK FIFE

Francia confirmó una vez más su chapa de candidato, y de la mano de Mbappé y sus escuderos Dembelé, Olise y compañía, se planta como una de las selecciones que mejor juego han demostrado hasta ahora en la Copa. Pero ojo, el Mundial 2026 recién comienza.

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