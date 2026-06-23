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Resumen

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Kylian Mbappé llegó a los 16 tantos en copas del mundo, 2 menos que Messi. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
Kylian Mbappé llegó a los 16 tantos en copas del mundo, 2 menos que Messi. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
/ FRANCK FIFE
Por Miguel Rocca

El Francia vs. Irak fue un partido atípico. Suspendido parcialmente por la lluvia y presencia de rayos en Pensilvania, el encuentro tuvo un entretiempo de poco más de dos horas. Pasó la lluvia torrencial, se fue el peligro del clima, pero siempre estuvo allí Kylian Mbappé, que anotó por partida doble en la victoria francesa.

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