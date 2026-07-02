La victoria ecuatoriana quedará registrada por muchas razones. Nunca antes Ecuador había derrotado a un campeón del mundo en una Copa del Mundo. Nunca antes le había marcado dos goles a un campeón mundialista. Además, se convirtió en la primera selección sudamericana que remonta un marcador frente a un campeón del mundo durante una fase de grupos y la primera del continente que derrota a Alemania en esa instancia después de que los europeos acumularan diez partidos invictos. Una página que ya pertenece a la historia.

Pero detrás de esa actuación también hubo números que explican la preparación del equipo. Según SofaScore, Ecuador recorrió 95.3 kilómetros durante el encuentro, apenas tres menos que Alemania (98.2), una diferencia mínima considerando la intensidad que impuso el conjunto sudamericano durante gran parte del partido. El equipo de Beccacece sostuvo la presión, mantuvo el ritmo hasta el final y nunca dio la sensación de resignar energía pese al desgaste que exigía enfrentar a una potencia mundial.

Allí aparece la figura de Martín Bressan. El preparador físico argentino es considerado el brazo derecho de Beccacece desde hace más de una década. Lo acompañó en Universidad de Chile, en la selección argentina, en Defensa y Justicia y también en los distintos proyectos que ambos encabezaron antes de desembarcar en Ecuador. Mientras Beccacece diseña la idea futbolística, Bressan se encarga de que el cuerpo responda a esa exigencia.

Su filosofía siempre estuvo vinculada a una preparación moderna, basada en datos, intensidad y recuperación. No es casualidad que los equipos donde trabajó se caractericen por la presión constante, los cambios de ritmo y la capacidad para sostener esfuerzos durante noventa minutos. El triunfo frente a Alemania volvió a reflejar esa identidad.

Lo que pocos recuerdan es que una parte importante de su crecimiento profesional ocurrió en el Perú.

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Martín Bressan y su recuerdo en el fútbol peruano

A comienzos de los años 2000 llegó al país como integrante del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli. El entonces desconocido entrenador argentino comenzaba a recorrer el continente construyendo la carrera que años más tarde lo llevaría a dirigir a Chile, Argentina y Brasil. En esa aventura también viajaba un joven preparador físico llamado Martín Bressan.

Las vueltas del fútbol hicieron que, tras la salida de Sampaoli, Bressan permaneciera en el país. Fue entonces cuando apareció Franco Navarro. El exdelantero necesitaba un preparador físico para Sport Boys y recibió una recomendación de dos personas que conocían bien el medio: Héctor Carmona y Jean Ferrari.

Navarro nunca dudó. “Tenía como 32 años y desde ahí hemos estado trece años juntos, jamás una discusión, un problema. Súper profesional. Genio”, recordó hace algún tiempo en el programa “La Fe de Cuto”. Una definición que resume la consideración que llegó a tener por quien, años después, trabajaría en algunas de las selecciones más importantes de Sudamérica.

La relación trascendió lo profesional. Compartieron campañas, ascensos, proyectos y también momentos difíciles. Uno de ellos ocurrió en Sport Boys, cuando Navarro viajó unos días a Estados Unidos para acompañar a su familia durante unas breves vacaciones. Fue Bressan quien lo llamó para advertirle que la dirigencia analizaba reemplazarlo por otro entrenador. Navarro regresó inmediatamente al Perú, aunque finalmente terminó siendo destituido. Aquella anécdota, que el propio técnico recuerda hasta hoy, también refleja el nivel de confianza que existía entre ambos.

Durante esos años Bressan pasó por distintos clubes del fútbol peruano, por Sport Boys, Juan Aurich, León de Huánuco, San Martín, Melgar, César Vallejo. Estuvo junto a Navarro antes de volver a vincularse con Sampaoli y posteriormente iniciar su extensa sociedad con Sebastián Beccacece. Mientras muchos preparadores físicos buscan construir un nombre propio, él eligió otro camino: potenciar las ideas del entrenador y convertirse en una pieza indispensable dentro de cada proyecto.

Bressan junto a Beccacece posando con la camiseta de Sport Boys en una visita a Lima. (SBA)

Hoy esa experiencia lo encuentra viviendo el momento más importante de su carrera. Ecuador acaba de escribir una de las páginas más gloriosas de su historia mundialista derrotando a Alemania y buena parte de ese logro se explica por un equipo que jamás dejó de correr, presionar y competir.

Quizá por eso Franco Navarro nunca se equivocó cuando lo definió con una sola palabra. Mucho antes de que trabajara en selecciones mundialistas y celebrara una victoria histórica frente a un campeón del mundo, el técnico peruano ya había descubierto en aquel joven argentino a un profesional distinto. Un “genio”, como todavía lo llama. Y el Mundial, escenario donde solo sobreviven los mejores, parece haberle dado la razón.

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