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Resumen

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Martín Bressan en su visita a Sport Boys junto con Beccacece.
Martín Bressan en su visita a Sport Boys junto con Beccacece.
Por Marco Quilca León

No aparece en las fotografías levantando los brazos ni suele ocupar el centro de las conferencias de prensa. Mientras Sebastián Beccacece recibe los reflectores, Martín Bressan permanece algunos metros detrás, observando cada movimiento de los futbolistas. Así ha construido su carrera durante más de dos décadas. En silencio. Sin protagonismo. Pero con una influencia enorme. Y en el histórico triunfo de Ecuador sobre Alemania por el Mundial 2026 volvió a quedar demostrado que, detrás de una de las mayores hazañas del fútbol sudamericano en los últimos años, también había un trabajo físico de altísimo nivel.

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