La polémica por la habilitación de Folarin Balogun para disputar los octavos de final del Mundial 2026 suma un nuevo capítulo. Luego de las críticas de Bélgica y de la UEFA por la decisión de la FIFA de suspender la sanción impuesta al delantero de Estados Unidos, el presidente del organismo, Gianni Infantino, publicó un comunicado para defender el procedimiento seguido por la entidad.

Infantino sostuvo que el fallo fue adoptado exclusivamente por el Comité Disciplinario de la FIFA, al que calificó como un órgano independiente. “Los órganos judiciales de la FIFA operan de manera autónoma, aplican el Código Disciplinario y deciden los casos en función de las regulaciones y los hechos específicos”, afirmó el dirigente.

El presidente de la FIFA también confirmó que mantuvo una conversación con el mandatario estadounidense, Donald Trump, quien había revelado públicamente su interés por la situación de Balogun. Según explicó Infantino, durante ese diálogo dejó en claro que el caso estaba siendo evaluado por los órganos competentes y que ninguna autoridad externa podía intervenir en el proceso.

FIFA President Gianni Infantino:



“I have seen the public comments regarding the decision of the independent FIFA Disciplinary Committee related to the suspension of Folarin Balogun, and I would like to reiterate a fundamental principle of FIFA’s governance.



“FIFA’s judicial… pic.twitter.com/FzeWuMQIXf — FIFA Media (@fifamedia) July 6, 2026

“Recibo llamadas de jefes de Estado, funcionarios gubernamentales y representantes del fútbol de todo el mundo sobre distintos asuntos. En este caso expliqué que existía un proceso legal en curso y que sería resuelto por los órganos independientes de la FIFA. Así funciona nuestro sistema y es un principio que siempre defenderé”, expresó.

Por último, Infantino hizo un llamado a respetar la decisión del Comité Disciplinario de la FIFA. “Lo que siempre hago es respetar esas decisiones y la autonomía de los órganos que las toman. Si nos gusta personalmente una decisión o no es irrelevante. El respeto por las instituciones independientes y el estado de derecho es lo que protege la integridad de nuestras competiciones y la credibilidad de la FIFA en todo momento”, apuntó.

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