Gianni Infantino rompe su silencio tras el caso Balogun: “Los órganos judiciales de la FIFA son autónomos”. (Foto: AFP)
Gianni Infantino rompe su silencio tras el caso Balogun: “Los órganos judiciales de la FIFA son autónomos”. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

La polémica por la habilitación de Folarin Balogun para disputar los octavos de final del Mundial 2026 suma un nuevo capítulo. Luego de las críticas de Bélgica y de la UEFA por la decisión de la FIFA de suspender la sanción impuesta al delantero de Estados Unidos, el presidente del organismo, Gianni Infantino, publicó un comunicado para defender el procedimiento seguido por la entidad.

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