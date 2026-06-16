Gianni Infantino protagonizó uno de los momentos más llamativos del Mundial 2026 tras visitar por sorpresa el vestuario de la selección de Irán luego del empate 2-2 frente a Nueva Zelanda en Los Ángeles. El presidente de la FIFA conversó con los futbolistas y el comando técnico, a quienes dedicó palabras de respaldo. El mensaje del dirigente llegó en medio de un contexto complicado para el equipo iraní, que aseguró haber enfrentado varias dificultades durante su participación en el torneo.

“Esta noche han tenido un partido difícil y con un poco más de suerte podrían haber ganado. Le han demostrado a su familia, amigos y al mundo que merecen estar en la Copa del Mundo”, aseguró Infantino, resaltando el esfuerzo mostrado por los jugadores en la cancha.

Luego, agregó: “Les agradezco su presencia en esta competición. Sé cómo se sienten ahora, pero son más grandes que todos estos problemas y están enviando un mensaje muy poderoso al mundo”.

FIFA President Gianni Infantino visited the Iranian national football team's dressing room following the Iran-New Zealand match in Group G of the 2026 World Cup.

He praised the players, saying, "You are writing history and the whole world is watching you. Continue to play with⬇️ pic.twitter.com/O9LZk0broy — Hatam Shiralizadeh (@HatamDaddy) June 16, 2026

Infantino también valoró el impacto que tuvo el partido y aseguró que la selección iraní logró unir a los aficionados presentes en el estadio. “Lograron unir a todos para apoyar a la selección iraní y demostrar solidaridad”, comentó el dirigente internacional.

Desde el lado iraní, el técnico Amir Ghalenoei explicó las dificultades que atravesó su equipo antes del Mundial 2026. El entrenador mencionó los problemas de visado y la obligación de concentrarse en Tijuana para sus partidos de la primera fase.

Pese a las complicaciones, Infantino insistió en que la selección iraní cuenta con el respaldo de muchas personas alrededor del mundo. “Son más fuertes que nada”, comentó el titular de la FIFA.

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