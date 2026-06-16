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Gianni Infantino visitó los camerinos de Irán: “Están enviando un mensaje poderoso al mundo”. (Foto: AFP)
Gianni Infantino visitó los camerinos de Irán: “Están enviando un mensaje poderoso al mundo”. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Gianni Infantino protagonizó uno de los momentos más llamativos del Mundial 2026 tras visitar por sorpresa el vestuario de la selección de Irán luego del empate 2-2 frente a Nueva Zelanda en Los Ángeles. El presidente de la FIFA conversó con los futbolistas y el comando técnico, a quienes dedicó palabras de respaldo. El mensaje del dirigente llegó en medio de un contexto complicado para el equipo iraní, que aseguró haber enfrentado varias dificultades durante su participación en el torneo.

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