El sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 se llevó a cabo este viernes 5 de diciembre en Washington.
El sorteo del Mundial 2026, realizado este viernes en Washington, dio forma a una fase de grupos inédita: 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno.

Por primera vez en la historia, 48 selecciones en 12 grupos jugarán la Copa del Mundo. La gran cantidad de equipos diluye la posibilidad de un ‘Grupo de la Muerte’.

No obstante, hay un grupo que podrá enfrentar a selecciones que se encuentran en un gran nivel. Nos referimos al Grupo I.

Francia, Noruega y Senegal conforman el Grupo I. Y están a la espera del cuarto integrante, que saldrá entre Bolivia, Surinam o Irak.

Grupo I

  • Francia
  • Senegal
  • Ganador Repechaje 1 (Bolivia, Surinam o Irak)
  • Noruega
Así quedaron conformados los grupos de la Copa Mundial 2026. (FIFA)
Así quedaron conformados los grupos de la Copa Mundial 2026. (FIFA)

