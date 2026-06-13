Resumen

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Gustavo Alfaro. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)
Gustavo Alfaro. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)
/ PATRICK T. FALLON
Por Redacción EC

El seleccionador de Paraguay, el argentino Gustavo Alfaro, admitió que el equipo de Estados Unidos, que ganó 4-1 a la Albirroja en el debut mundialista, se impuso al combinado sudamericano “con absoluta justicia y claridad”.

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