¡Hasta 600 veces el sueldo mínimo! El escandaloso precio de las entradas para la final del Mundial 2026 que genera críticas. (Foto: Agencias)
¡Hasta 600 veces el sueldo mínimo! El escandaloso precio de las entradas para la final del Mundial 2026 que genera críticas. (Foto: Agencias)
Por Redacción EC

Los precios de las entradas para la final del Mundial 2026 alcanzaron cifras récord y provocaron una ola de críticas entre aficionados y dirigentes. A pocos días del partido decisivo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, los boletos disponibles en la plataforma oficial de reventa de la FIFA llegaron a cotizarse en valores que superan ampliamente los precios originales establecidos para el torneo.

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