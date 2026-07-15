Los precios de las entradas para la final del Mundial 2026 alcanzaron cifras récord y provocaron una ola de críticas entre aficionados y dirigentes. A pocos días del partido decisivo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, los boletos disponibles en la plataforma oficial de reventa de la FIFA llegaron a cotizarse en valores que superan ampliamente los precios originales establecidos para el torneo.

Según el portal especializado SeatPick, la entrada más económica para presenciar la final cuesta actualmente 5 mil dólares, que equivale a 15 veces el sueldo mínimo en el Perú. Y la más cara, por ahora, alcanza los 200 mil dólares; es decir, ¡600 veces el sueldo mínimo en nuestro país!

Si bien los precios son actuales, pueden seguir aumentando conforme se acerca el domingo 19 de julio, fecha en la que se disputará la final de la copa del Mundo 2026.

“Estos precios son como los de los billetes de avión: fluctúan constantemente. Es realmente escandaloso, es inadminisble”, declaró Rafael Louzán, presidente de la Federación Española, a la Cadena Ser. “Es una verdadera pena. Hay muchos aficionados que hacen un enorme esfuerzo para viajar y, entre vuelos, hoteles y entradas, los costos son inasumibles”, agregó.

España derrotó a Francia por el Mundial 2026. (Foto: Getty Images) / Eurasia Sport Images

Las cifras contrastan con los valores fijados inicialmente por la FIFA para el Mundial 2026. De acuerdo con el diario francés L’Équipe, el organismo estableció cuatro categorías oficiales de boletos con precios de 11.000, 5.500, 3.600 y 800 dólares. Sin embargo, conforme avanzó la competición y aumentó la demanda, el mercado de reventa elevó considerablemente los costos.

La final del Mundial 2026 se disputará este domingo en Nueva Jersey. Mientras miles de aficionados buscan un lugar en el estadio, los elevados precios de las entradas reavivan el debate sobre el acceso de los hinchas a los grandes eventos organizados por la FIFA y el impacto del sistema de reventa oficial.

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