En la antesala del duelo entre Argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, la conferencia de prensa de Lionel Scaloni tomó un rumbo inesperado. El protocolo quedó de lado cuando entre los periodistas apareció un rostro conocido: Germán Denis. El exdelantero de Universitario de Deportes, hoy enviado especial de un medio italiano, tomó el micrófono para consultarle sobre la crisis de Italia, pero antes de responder, el entrenador argentino dejó una de las escenas más emotivas del torneo. “A este lo quiero mucho de verdad. Me daba comida en su casa. Hemos comido milanesas juntos”, dijo entre sonrisas, despertando las risas y los aplausos de la sala.

No fue una frase improvisada. Scaloni y Denis compartieron vestuario durante tres temporadas en el Atalanta, entre 2007 y 2010, cuando ambos buscaban abrirse paso en una Serie A repleta de figuras. Allí nació una amistad que trascendió los entrenamientos y los partidos. El técnico recordó que el “Tanque” lo recibía en su casa, donde las clásicas milanesas se convirtieron en un ritual entre compatriotas lejos de Argentina. Apenas lo vio ingresar a la conferencia, incluso lo saludó con el apodo de siempre: “¿Qué hacés, Gordo?”, dejando en evidencia que el paso de los años no modificó la cercanía entre ambos.

GERMÁN DENIS HIZO EMOCIONAR A SCALONI 🥲 🇦🇷



El ex delantero argentino, Germán Denis, le hizo una pregunta a Lionel Scaloni y generó muchos recuerdos en el entrenador de la Selección.



👉 Ah, el 'Tanque' le hizo ula pregunta en ITALIANO.#TNTSportsMundial pic.twitter.com/E5iBK59vLP — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 2, 2026

Después de ese momento cargado de nostalgia, Denis formuló una pregunta en italiano sobre la ausencia de la ‘Azzurra’ en los últimos Mundiales. Scaloni respondió con respeto hacia el fútbol italiano, país donde construyó buena parte de su carrera como futbolista. Consideró que Italia mantiene una identidad táctica única y que no debería renunciar a ella por seguir tendencias pasajeras. También expresó su deseo de volver a verla en una Copa del Mundo, convencido de que una potencia histórica como esa terminará encontrando nuevamente el camino.

No es la primera vez que el seleccionador argentino convierte una conferencia en un reencuentro con viejos compañeros. Durante este Mundial ya había protagonizado un momento similar con Martín Palermo, otro excompañero convertido en periodista. Pero esta vez hubo un ingrediente distinto: el recuerdo de la vida cotidiana, de las comidas compartidas y de la solidaridad entre futbolistas que intentaban abrirse camino en Europa. En medio de la presión por defender el título mundial, Scaloni dejó ver el costado más humano de un entrenador que nunca olvida a quienes lo acompañaron en el camino.

El abrazo entre Scaloni y Germán Denis en la conferencia de prensa previa al partido con Cabo Verde 🇦🇷



📽️ @hernanclaus - enviado especial pic.twitter.com/nUyojfLV2L — Diario Olé (@DiarioOle) July 2, 2026

Con Argentina lista para enfrentar a la sorprendente Cabo Verde, aquella escena terminó robándose buena parte de la atención previa al partido. Más allá de los esquemas, las rotaciones o el presente de la Albiceleste, la imagen de Scaloni abrazando a Germán Denis recordó que el fútbol también se sostiene sobre vínculos que sobreviven a los resultados. Porque antes de los títulos, los récords y la gloria, estuvieron aquellas milanesas compartidas en Bérgamo que, años después, siguen teniendo el mismo sabor a amistad.

*********

SOBRE EL AUTOR