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Lionel Scaloni y el emotivo recuerdo con Germán Denis, exdelantero de Universitario.
Lionel Scaloni y el emotivo recuerdo con Germán Denis, exdelantero de Universitario.
Por Marco Quilca León

En la antesala del duelo entre Argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, la conferencia de prensa de Lionel Scaloni tomó un rumbo inesperado. El protocolo quedó de lado cuando entre los periodistas apareció un rostro conocido: Germán Denis. El exdelantero de Universitario de Deportes, hoy enviado especial de un medio italiano, tomó el micrófono para consultarle sobre la crisis de Italia, pero antes de responder, el entrenador argentino dejó una de las escenas más emotivas del torneo. “A este lo quiero mucho de verdad. Me daba comida en su casa. Hemos comido milanesas juntos”, dijo entre sonrisas, despertando las risas y los aplausos de la sala.

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