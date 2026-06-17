Por Miguel Villegas

Aunque en los 70 tuvimos a Cubillas y más cerca a Paolo, los mundiales de fútbol significan también hacernos hinchas de otras selecciones. Nacionalizarse, si cabe, a partir de la genialidad de un futbolista dios. En estas horas, en el Perú el único apellido que arrasa en popularidad es el de Lionel Messi, el nuevo máximo goleador de los mundiales. Dieciséis, con el alemán Klose. El zurdo que arrancó derecho el mundial.

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