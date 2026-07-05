Mide 1.95m, se amarra su largo cabello para jugar al fútbol y alguna vez anotó 9 goles en un duelo por un Mundial Sub-20. Tiene un apetito voraz y su hambre por hacer goles acaba de hacer que dos tantos suyos eliminen a la pentacampeona del mundo. Noruega ha vencido 2-1 a Brasil en los octavos de final del Mundial 2026 y todos los reflectores apuntan a Erling Braut Haaland, el delantero de 25 años que con 7 tantos, ya alcanzó en la tabla de goleadores de esta copa a Messi y a Mbappé.

Haaland es la figura y crack de la selección ‘vikinga’, un líder para una generación de talentosos futbolistas llamados a cosas grandes. Noruega acaba de lograr su victoria más importante en la historia de los mundiales. Haaland había dicho en la previa que ante Brasil tenían “muy pocas posibilidades”, quizá humilde o quizá inteligente, pero sus palabras tenían un mensaje detrás. En la Copa, Noruega ha sumado su cuarto triunfo en 5 partidos, pero con el detalle de que el partido que perdió, ante Francia, lo jugó con suplentes. ¿Cuál es el poderío real de Noruega, el tapadito del mundial?

¡¡¡ESTÁS DEMENTE ANDROIDE!!! ZURDAZO LETAL CRUZADO DE HAALAND PARA SU DOBLETE Y EL 2-0 DE NORUEGA ANTE BRASIL. HISTORIA.



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Usa Snapchat (en pleno 2026) y sus redes claramente las maneja él mismo. No tiene filtros y su sinceridad aflora en una personalidad que coquetea con el jugueteo pero con la competitividad siempre en la mira. Su carrera inició en el Bryne y el Molde de su país y luego fue a Austria. Salió del Red Bull Salzburgo hacia el Borussia Dortmund, quizá uno de los mejores equipos para jugadores jóvenes, talentosos y con hambre de gloria. Hoy es el referente del Manchester City, campeón de Europa hace unos años y figura indiscutible de una Noruega que ya debemos tomar en serio en este Mundial.

El doblete del ‘Androide’ Haaland liquidó a una ‘Canarinha’ que cometió errores graves que lo llevaron a otra eliminación. (Photo by ABDULHAMID HOSBAS / Anadolu via AFP) / ABDULHAMID HOSBAS

EL PARTIDO

Con susto y en los minutos de descuento, Brasil había pasado de Japón gracias a un agónico gol de Martinelli. Noruega, también. Solo que ellos enfrentaron a Costa de Marfil, uno de las selecciones africanas más poderosas en el Mundial. Para este partido se esperaba un duelo de fuerzas parejas, en el que el talento individual podía marcar el desequilibrio en las áreas y en el marcador. Noruega pegaba primero con un gol anulado por offside antes de los 10 minutos. Y Brasil, que no tiene un creador natural de juego, sufría los embates de la selección nórdica en el arranque del partido. Instantes después llegaría una revisión de VAR que le da la posibilidad a Brasil de abrir el marcador vía penal. Para sorpresa de todos y aunque tenía la pelota en sus manos, Vinicius Jr. cedió el remate a Bruno Guimaraes. La primera decisión equivocada en este mar de errores que fue Brasil esta tarde en el estadio de New Jersey. El volante del Newcastle remató y su disparo fue atajado por el golero Nyland.

El primer tiempo transcurrió con una Noruega en control del balón, pero sin llegadas claras, Brasil apelaba a la contra con sus extremos Vinicius, Martinelli o Rayan, desaparecidos en la cancha hoy. Para el segundo tiempo se mantendría la dinámica del partido, los ingresos de Bobb y Schjelderup le dieron otro aire a los nórdicos, mientras que en Brasil una mejor versión de Neymar, ingresaba a los 67’. Con el pasar de los minutos, el aroma a gol asomaba en el MetLife Stadium.

Un preciso centro de Schjelderup por la banza izquierda encontró por fin a Haaland, que con un potente cabezazo se impuso ante al resistencia de Alisson y la marca de Gabriel Magalhaes. Como en sus duelos en la Premier League, el delantero del City y el defensor del Arsenal enfrascados en una batalla en la que una vez más, se iba a imponer el noruego. Quedaban solo 10 minutos y las caras de los hinchas brasileños en el estadio eran de temor, de resignación porque nada los hacía sentir que podían darle vuelta a esta situación. 7 minutos de adición por parte del árbitro Elfath y otra vez Noruega al ataque, casi sin oposición y entre las piernas de Danilo, un imparable remate de Haaland se coló en el arco brasileño. 2-0, ‘farmeo de aura’ (como dicen los jóvenes en la celebración) y una Noruega que ya se sentía imbatible. Los últimos minutos solo tuvieron a un Neymar que debió ser expulsado por una fea patada a Odegaard, anotando el 1-2 desde el punto de penal. De los siete adicionados, se jugaron poco más de 10 minutos, que igual no fueron suficientes para la épica brasileña. Noruega, ya podemos decir la bestia negra de la pentacampeona, se había impuesto una vez más y se quedaba con el boleto a los 8 mejores de la Copa del Mundo. ¿Merecido? Recontra.

Norway's forward #09 Erling Braut Haaland celebrates scoring his team's second goal with teammate midfielder #21 Andreas Schjelderup during the 2026 World Cup round of 16 football match between Brazil and Norway at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on July 5, 2026. (Photo by Jewel SAMAD / AFP) / JEWEL SAMAD

UNA DECEPCIONANTE BRASIL

Parece que cada cuatro años vamos a ir repitiendo este titular para ‘la canarinha’. En el 2006 ante Francia, en el 2010 ante Países Bajos, en el 2014 ante Alemania (el histórico 7-1), en 2018 ante Bélgica y en 2022 ante Croacia. Si algo le faltaba a la selección pentacampeona, era quedar fuera hoy, ante una Noruega con poquísima historia en el fútbol (los nórdicos disputan apenas su cuarto Mundial en la historia).

Y es cierto, este Brasil ya no es Brasil. Y hablo solo de los que vi, ojo. Ya no hay más líderes como Cafú, Dunga o Roberto Carlos, ni magos como Ronaldinho o Kaká, ni centrodelanteros o goleadores como Romario, Bebeto o Ronaldo. Hoy hay que conformarse con Douglas Santos de lateral izquierdo, con Danilo por banda derecha, con Guimaraes del Newcastle en el centro del campo o con delanteros extremos como Martinelli, Cunha o Rayan. Pero sí, ellos no tienen la culpa, son, finalmente, de lo mejorcito que tiene Brasil hoy, pero jamás van a llenar bien la camiseta a una selección que supo ser campeona del mundo cinco veces y que hoy deambula en un continente donde ya se le perdió el respeto (Brasil quedó 5ta en la eliminatoria sudamericana, detrás de Argentina, Ecuador, Colombia y Uruguay) y en un mundo donde ya no asusta, las selecciones europeas no temen enfrentarse a Vinicius y compañía.

El extremo del Real Madrid fue el mejor de Brasil en el Mundial, con diferencia, pero tampoco es el líder que necesita una generación talentosa de futbolistas, pero carente de caudillos. Ancelotti, el primer entrenador extranjero en la historia de Brasil, es solo un espectador de una camada de jugadores que no estuvo a la altura, porque el nivel que demuestran en sus clubes, simplemente no les da. El fracaso y la vergüenza no pueden ser comunes cada 4 años en la selección más grande de todos los tiempos.

Erling Haaland fue la gran figura de Noruega y sentenció la eliminación de Brasil. (AP Photo/Pamela Smith)

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