Por Miguel Rocca

Mide 1.95m, se amarra su largo cabello para jugar al fútbol y alguna vez anotó 9 goles en un duelo por un Mundial Sub-20. Tiene un apetito voraz y su hambre por hacer goles acaba de hacer que dos tantos suyos eliminen a la pentacampeona del mundo. Noruega ha vencido 2-1 a Brasil en los octavos de final del Mundial 2026 y todos los reflectores apuntan a Erling Braut Haaland, el delantero de 25 años que con 7 tantos, ya alcanzó en la tabla de goleadores de esta copa a Messi y a Mbappé.

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