“El mejor año que tuve fue en el 2012, en el Real Garcilaso, cuando llegamos a la final y perdimos con Cristal, fue ese año en el que la pelota te cae al pie y llegas”, recuerda Alloco en una entrevista a El Once TV de Paraná.

Fue elegido el mejor defensor el torneo con creces ese 2012. “Uno lo que tiene que hacer es prepararse para los años en que la pelota no llega al pie”, añade. Curiosamente, en la temporada siguiente llegó a Universitario, donde aunque no terminó de consolidarse como figura y titular indiscutible, puso el broche de oro a su paso con un título nacional.

Uno de sus mejores partidos vistiendo la crema -y que más se le recuerdan- fue en Espinar. Domingo 20 de octubre del 2013, a los 88 minutos aparece Alloco para sacar un latigazo y poner el 2-2 en la cancha más difícil de esa temporada por la altura y el clima.

Es tarde Alloco metió un zurdazo siendo derecho. Esa tarde metió su primer gol con Universitario en la temporada. Esa tarde también ganó tiempo para seguir demostrando que era valioso para la ‘U’.

Fernando Alloco.

Campeón en el 2013 desde la banca en el estadio de Huancayo (los titulares eran Néstor Duarte, John Galliquio), en un partido que se recuerda por mucho, por muchas postales; el verano del 2014 fue más difícil. La ‘U’ buscaba refuerzos y surgió la posibilidad de nacionalizarse para no ocupar plaza de extranjero. Hasta su última declaración reafirmó que estaba dispuesto y esperando la firma de Ollanta Humala -el presidente de entonces- para ser peruano. Nunca sucedió.

En Garcilaso en cambio hasta hacía goles. En Boys era un tanque de batalla y en la ‘U’ tenía unas de cal y otras de arena. Por el fútbol peruano pasó cuatro años. Siete años después volvería con otro rol, el de asistente de Néstor Lorenzo, que entonces llegaba a Melgar de Arequipa.

Eso sí, con la U hay otra postal donde es protagonista después del campeonato. Fue en agosto del 2014 cuando Universitario jugó un amistoso en Lima con la Fiorentina y al argentino le tocó marcar a Juan Manuel Vargas, entonces figura en el equipo italiano.

José Carvallo y Fernando Alloco, dos de los jugadores más experimentados del plantel. (Facebook Club Universitario de Deportes)

Después de la U partió a Grecia y luego, en el 2016, a Boca Unidos de su natal Paraná. Ahí lo agarró la pandemia y también la idea de que el fin del camino por el fútbol había llegado.

“Yo a Néstor lo conozco por Leandro Jorge, el preparador físico, hace unos años, cuando era jugador todavía, me lo presentaron, luego cuando dejé de jugar no pensé en trabajar tan rápido, tenía reuniones con Zoom, hasta que apareció la opción de Melgar en Perú”, cuenta Alloco sobre su llegada al comando técnico de Lorenzo.

Con Néstor la amistad y la confianza se afianzaron al pie del Misti, donde revolucionaron Melgar y a medio camino recibieron el llamado de Colombia. Hoy, es el brazo derecho de Lorenzo, el que muchas veces habla con la prensa, el intermediario entre el técnico y el plantes de jugadores.

SOBRE EL AUTOR