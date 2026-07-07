Por José Antonio Bragayrac

Defensor central áspero, de voz fuerte y personalidad frontal. No le costaba declarar ante la prensa, por el contrario, parecía siempre con confianza abundante para dar la cara. Al Perú llegó cuando estaba por ser padre a un Sport Boys donde pronto se hizo figura y más pronto se dio cuenta de que el histórico chalaco se ahogaba en deudas. Su nombre es Fernando Alloco y más de una década después de ser campeón con Universitario, hoy forma parte del comando técnico de Néstor Lorenzo y pelea por el sueño de alcanzar unos cuartos de final de la Copa del Mundo con la selección de Colombia.

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