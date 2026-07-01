Por Jasson Curi Chang

Y si la serie anime de fútbol “Los Supercampeones” no estaba inspirada en la selección de Japón y sí en la camiseta azul de la selección de Francia. Es la única explicación que se le puede dar a estos ‘Bleus’ que tienen promedio de 3.25 goles por partido en el Mundial 2026 con Kylian Mbappé de actor principal con 6 goles y con Michael Olise como actor de reparto con 5 asistencias. Una delantera letal. Imparable.

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