Y si la serie anime de fútbol “Los Supercampeones” no estaba inspirada en la selección de Japón y sí en la camiseta azul de la selección de Francia. Es la única explicación que se le puede dar a estos ‘Bleus’ que tienen promedio de 3.25 goles por partido en el Mundial 2026 con Kylian Mbappé de actor principal con 6 goles y con Michael Olise como actor de reparto con 5 asistencias. Una delantera letal. Imparable.

Cada ataque suyo tiene la velocidad de una contra perfecta, la precisión de un laboratorio táctico y el desenlace casi inevitable del gol. La nueva víctima fue Suecia. Un rival ordenado, intenso y con la intención de disputar la posesión, pero que terminó pagando cara su valentía. El 3-0 final incluso quedó corto para lo que se vio durante los 90 minutos. Francia dominó desde el inicio y transformó cada recuperación en una amenaza constante.

Buena parte de esa superioridad nace en una sociedad que hoy parece imparable. Michael Olise se ha convertido en el gran arquitecto ofensivo del torneo. El extremo desequilibra con una facilidad extraordinaria, elimina rivales en el uno contra uno y encuentra espacios donde otros solo ven camisetas contrarias. Sus cinco asistencias lo colocan como el máximo generador de juego del Mundial y lo consolidan como el socio perfecto de Kylian Mbappé.

Y SÍ, DE ÉL ¡GOLAAAAAZO DE KYLIAN!!



Mbappé hizo de las suyas, engañó en el corazón del área y definió rasante al palo derecho para el 1-0 de Francia ante Suecia, por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA. pic.twitter.com/sSUxKhMqDu — DSPORTS (@DSports) June 30, 2026

Porque Mbappé continúa haciendo de los Mundiales su escenario favorito. El delantero francés acumula seis goles y dos asistencias en apenas cuatro partidos, números propios de una figura que parece vivir este tipo de competiciones con absoluta naturalidad. Frente a Suecia abrió el marcador y también lo cerró, confirmando que cada balón que recibe cerca del área puede terminar en celebración francesa.

Pero reducir el poder ofensivo de Francia únicamente a Mbappé y Olise sería un error. Ousmane Dembélé atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. El atacante suma cuatro goles y dos asistencias, aportando desequilibrio permanente desde la banda izquierda y obligando a que las defensas nunca puedan concentrar toda su atención sobre Mbappé.

A esa lista se suma Bradley Barcola. Aunque habitualmente inicia los partidos desde el banco de suplentes, ya registra dos goles y una asistencia. Precisamente fue suyo el tanto que encaminó definitivamente la victoria frente a Suecia. Esa profundidad de plantel convierte a Francia en un equipo difícil de neutralizar: cuando una figura baja el ritmo, otra aparece para mantener la intensidad.

¡ASISTENCIA EXQUISITA Y OTRO GOLAZO FRANCIA!



Increíble pase filtrado de Olise para que Mbappé meta su doblete y ponga el marcador por 3-0 ante Suecia, por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA. pic.twitter.com/hXkKp6Q2DN — DSPORTS (@DSports) June 30, 2026

¿Cómo detener a Francia?

La gran pregunta que deja esta selección es si existe una fórmula para frenarla. Suecia intentó presionar alto y terminó dejando espacios para las transiciones francesas. Otros rivales apostaron por replegarse y también sufrieron cuando Olise encontró líneas de pase entre los mediocampistas.

Quizá la única alternativa pase por reducir el tiempo y espacio de sus extremos, impedir que Olise pueda girar con comodidad y obligar a Mbappé a recibir lejos del área. El problema es que Francia también domina la posesión, tiene variantes por ambas bandas y cuenta con futbolistas capaces de romper cualquier estructura defensiva con una acción individual.

Ese desafío ahora recaerá sobre Paraguay. La selección guaraní llega fortalecida después de eliminar a Alemania en la tanda de penales y convertirse en la gran sorpresa de los octavos de final. Además, existe un ingrediente emocional que alimenta el duelo: la revancha pendiente desde Francia 1998, cuando los europeos avanzaron gracias al recordado gol de oro de Laurent Blanc.

Kylian Mbappe de Francia celebra este martes, al finalizar un partido de los dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y Suecia en el estadio MetLife en Nueva Jersey (Estados Unidos). Foto: EFE/ Ángel Colmenares

El choque del sábado 4 de julio, desde las 4:00 p.m., pondrá frente a frente al equipo más sólido del campeonato y al nuevo matagigantes del torneo. Sobre el papel, Francia parte como favorita por su capacidad ofensiva, su profundidad de plantel y el momento extraordinario de sus figuras.

Sin embargo, los Mundiales siempre recuerdan que los pronósticos solo duran hasta que rueda la pelota. Paraguay ya sorprendió a Alemania. Ahora intentará hacer lo mismo contra una selección francesa que, hasta aquí, juega como una auténtica máquina de hacer goles y que parece haber encontrado en Mbappé, Olise y Dembélé el ataque más devastador de esta Copa del Mundo.

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