Desde hace 32 años que Frank Damasceno, su hijo, heredó esta fascinación por seguir a Brasil y el Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 está siendo su nueva misión. Con las manos en el timón del ’brazucamovil‘, Frank va recorriendo ciudades según las sedes en las que juegue el equipo de Ancelotti y es fundador de Gauchos na Copa, un grupo de torcedores reconocido. El auto más brasilero ya visitó Cleveland, New York, New Jersey, Miami y recientemente llegó a Houston para la clasificación ante Japón.

¿Cómo nace ‘Gauchos na Copa’?

Gauchos na Copa surge cuando empezamos a seguir a la selección de Brasil. Primero lo empezó mi papá en Italia 90 y luego yo lo seguí a partir del Mundial del 94. En el Mundial del 98 sentíamos que muchos querían saber cómo se sentía vivir una experiencia de Copa del Mundo y decidí hacer un sitio en internet, es decir, una página. Así fue dándose a conocer el movimiento.

Tu padre fue el hincha más reconocido de Brasil, visitó más de 60 países siguiendo a su selección. ¿Cómo empezó?

Papá siempre trabajó mucho, incluso cuando la palabra estrés no era tan usada como ahora. No tenía días libres y terminó siendo internado. Cuando él sale de esa batalla, vio una llamada en la televisión sobre Italia 90. Le habló a mi mamá y le dijo que iría, ella no le creía y le dijo que podía ir siempre y cuando él le comprara un piano. Dos días después, él desembarcó en Milán y dio inicio a la imagen del torcedor brasilero más famoso.

Cuando volvió del 90, me dijo que aprendiera inglés porque yo iba a ser su intérprete en Estados Unidos 94. Así empecé y ya es mi noveno Mundial. Hay algo interesante en la historia. Cuando comencé hacía tiempo que Brasil no conquistaba un Mundial. Del 70 al 94, o sea habían pasado 24 años. Y ahora podemos decir que desde el 2002 al 2026, son 24 años de nuevo y también en Estados Unidos. Además, tengo la misma edad de mi padre cuando Brasil conquistó el pentacampeonato: 47 años.

¿Cómo te surge el amor por la selección?

Eso nace antes de ir a un Mundial. En el 94 cuando viví esa experiencia supe que era espectacular. Hay una integración muy linda entre los países, es un ambiente muy seguro y diferente a lo que se puede ver en los partidos de nuestros países. Es mucho amor y mucha felicidad.

Tu padre se hizo muy conocido con aquella foto de la eliminación contra Alemania

Esa foto fue muy viral. Salió en todo el planeta y a día de hoy sigue apareciendo. Él se viralizó porque abrazó la Copa llorando y luego de dos años, en 2016, hubo Juegos Olímpicos en Brasil, el único título que no había conquistado. Él salió manejando por todo Río de Janeiro y llegamos a la final en Maracaná. Mi hermano pensó en hacerle un homenaje e hicimos recorrer la foto de la Copa en el auto. Fue como una manera de querer resarcir esa imagen de hincha triste, porque él no era así, era muy alegre. Cuando llegó a la final, las personas notaron que era un homenaje y comenzaron a saludarlo. Este es mi tercer Mundial sin él y hasta ahora lo recuerdan mucho.

/ Wallacy Ferrari

¿Tú también tienes el récord de más partidos alentados?

Sí. Tras la muerte de mi padre, soy el hincha con mayores partidos siguiendo a la selección brasilera. Tengo 9 Copas del Mundo, 8 Copas América, 5 Juegos Olímpicos y muchos partidos amistosos. Siempre voy a todos los partidos. Son muchos juegos. Papá rompió record y ahora lo hago yo, tenemos más partidos que Cafú que tuvo más participaciones con Brasil.

¿Cómo nace el Brazucamovil?

Brazucamovil comenzó en Italia 90, lo hizo mi papá cuando lo pintó para ese Mundial y comenzó a movilizarse. La selección siempre tiene un auto, entonces nosotros lo acompañábamos. En este Mundial vamos 6000 kilómetros. En total son 250 mil kilómetros acompañando al equipo.

Además, tenemos una campaña. Cada par de medias vendido podemos generar un kilómetro más. Es una iniciativa para que esto se haga también sustentable. Muchas personas se han sumado a esta campaña. El auto llegó a Miami hace un mes, reservamos el carro y subimos hasta New York para recibir a la selección, fuimos al centro de entrenamiento, al partido amistoso en Cleveland. Luego pasamos por cataratas del Niagara, luego de New York, Filadelfia y ahora nuevamente a Miami.

¿Cómo ves a esta selección de Brasil?

Si uno separa jugador por jugador, cada uno en su club está volando y juega mucho. La CBF cambió todo, por ejemplo trajo por primera vez a un entrenador extranjero. Están haciendo un nuevo plan, desde lo que vi en Cleveland hacia ahora, creo que mejoraron. A partir del segundo partido creo que lo hemos visto mejor colectivamente. Ahora es mata-mata.

¿Qué tiene de distinto el hincha brasilero?

Es raro. No lo conozco como el más fanático del mundo, creería que el argentino lo es más. Pero tenemos mucho carisma, la música que escuchamos, lo coloridos que somos. Ese es nuestro gran diferencial por una cuestión cultural muy de carnaval.

¿Por qué se viralizó aquella foto de tu padre?

Fue un sentimiento de aquella foto porque representó a una nación. Diría que es uno de los dos momentos más duros. El primero fue cuando Brasil había perdido en el 50 en el Maracaná y estoy seguro de que eso fue mucho más triste. El del 7-1 diría que es el segundo y creo que la imagen representó todo. Además, mi padre sabía que ya no estaría en un siguiente Mundial porque él ya estaba batallando contra el cáncer. Fue muy injusto.

La cámara siempre lo buscaba en los estadios, mucha gente se identificó. Incluso luego de crear el grupo Gauchos na Copa, nacieron otros grupos según regiones inspirados en nosotros. Todo fue creciendo.

¿Cuál fue el recuerdo más feliz y más triste que tuvo?

El más feliz creo que fue en Estados Unidos cuando campeonó porque era su primer título. Hacía mucho calor, estábamos en California. Creo que esa final del 94 ha sido su recuerdo más feliz. Y el más triste fue la eliminación contra Alemania.

¿El hincha de Brasil cree en el campeonato?

El hincha de brasil sigue creyendo en su selección. Justo ahora nace una nueva torcida, movimiento verdeamarillo. Se organizan eventos para los banderazos y creo que el torcedor brasilero siempre va a creer, porque somos Brasil. Entramos al campo siendo favoritos hasta que el rival demuestre lo contrario.

¿Qué es la selección brasilera para ustedes?

Es nuestra vida. Seguir a la selección brasilera, cuando juega afuera, no tengo cómo describir, es mucho amor en mi corazón. Independientemente del resultado, siempre va a estar la torcida apoyando. Nunca hay que dejar de creer y eso aplica a todas las torcidas del mundo.

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