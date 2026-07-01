Por Fernanda Huapaya

Tras aquella fatídica goleada a Brasil por 7-1 a manos de Alemania y la eliminación en su propia casa, la imagen que dio la vuelta al mundo fue la de Clóvis Acosta Fernandes: sombrero, bigotes grandes, ojos llenos de lágrimas y los brazos aferrados a una Copa del Mundo. ’El hincha más triste’, fue el apodo que recibió. Ese Brasil 2014 era su séptimo Mundial siguiendo a su selección y también sería el último antes de su muerte en el 2015.

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